Há algo errado quando alguém atropela de propósito, mata e continua solto

Atropelamento durante discussão entre vizinhos em Cidade Continental, na Serra Crédito: Reprodução | Arquivo pessoal

Há quase um mês, um carro foi usado como arma durante uma briga entre vizinhos em Cidade Continental, na Serra . Um crime que pode ser considerado de proximidade, um desafio para a segurança pública por sua imprevisibilidade. Ao mesmo tempo, é um crime que facilita a investigação. O que se espera é que seja solucionado rapidamente por um motivo óbvio: o criminoso é quase sempre uma pessoa conhecida da vítima.

É por essa razão que chama tanta atenção que o suspeito de atropelar deliberadamente as pessoas na rua, ação que foi flagrada por câmeras de segurança, permaneça impune. Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, atropelado pelo carro, acabou morrendo em um hospital particular. Uma mulher também foi atingida, mas sobreviveu.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil na última terça-feira (26) para ter informações sobre o caso, quase um mês depois da ocorrência. Em nova resposta, a corporação informou que nenhum suspeito foi detido e que o caso segue sendo investigado. A reportagem perguntou se o suspeito foi identificado, se há algum mandado de prisão em aberto e se o motorista é considerado foragido, mas não houve detalhamento.