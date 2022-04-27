Motorista que atropelou vizinhos em briga na Serra segue sem punição

Nas Imagens, é possível ver parte da briga e o momento em que o carro atinge dois envolvidos na discussão. Com o impacto, o para-brisa do automóvel quebrou.

Uma mulher foi atingida e sobreviveu. Ela recebeu alta hospitalar no mesmo dia, segundo familiares. Já Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, também atropelado pelo homem, morreu em um hospital. A morte foi confirmada no mesmo dia 31 de março

Na data do acidente, a Polícia Civil informou que o caso seria investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O nome do homem que conduzia o carro que atropelou as vítimas não foi divulgado.

Nesta terça-feira (26), a reportagem de A Gazeta voltou a procurar a Polícia Civil. Em nova resposta, a corporação informou que nenhum suspeito foi detido e que o caso segue sendo investigado. A reportagem perguntou se o suspeito foi identificado, se há algum mandado de prisão em aberto e se o motorista é considerado foragido, mas não houve detalhamento.