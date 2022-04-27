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Há quase um mês

Motorista que atropelou vizinhos em briga na Serra segue sem punição

Homem atropelou uma mulher e um idoso – que morreu – em Cidade Continental, em 31 de março, durante briga por som alto. Segundo a Polícia Civil, caso segue em investigação e nenhum suspeito foi detido

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 16:26

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 abr 2022 às 16:26
O homem que atropelou duas pessoas após uma discussão por causa de som alto em Cidade Continental, na Serra, há quase um mês, ainda não foi preso. O caso aconteceu em 31 de março, e uma das vítimas morreu no dia do fato. À reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Um vídeo mostra o momento do atropelamento (veja acima).
Nas Imagens, é possível ver parte da briga e o momento em que o carro atinge dois envolvidos na discussão. Com o impacto, o para-brisa do automóvel quebrou.
Uma mulher foi atingida e sobreviveu. Ela recebeu alta hospitalar no mesmo dia, segundo familiares. Já Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, também atropelado pelo homem, morreu em um hospital. A morte foi confirmada no mesmo dia 31 de março.
Polícia Militar enviou uma equipe ao local para verificar denúncia de ameaça e encontrou duas vítimas no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorro.
Na data do acidente, a Polícia Civil informou que o caso seria investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O nome do homem que conduzia o carro que atropelou as vítimas não foi divulgado.
Nesta terça-feira (26), a reportagem de A Gazeta voltou a procurar a Polícia Civil. Em nova resposta, a corporação informou que nenhum suspeito foi detido e que o caso segue sendo investigado.  A reportagem perguntou se o suspeito foi identificado, se há algum mandado de prisão em aberto e se o motorista é considerado foragido, mas não houve detalhamento. 
A Polícia Civil destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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