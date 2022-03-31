Homem atropela duas pessoas após briga por som alto na Serra

Um homem atropelou propositalmente duas pessoas após uma confusão devido a som alto no bairro Cidade Continental, na Serra . O vídeo acima mostra parte da briga e o momento em que o carro em alta velocidade atinge parte dos envolvidos. A cena surpreendente aconteceu na manhã desta quinta-feira (31).

De acordo com a apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, uma das pessoas atropeladas era Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, que acabou morrendo em um hospital particular. Uma mulher que também foi atingida pelo veículo sobreviveu e já recebeu alta hospitalar, segundo familiares.

As imagens gravadas ajudam a ter dimensão do ocorrido. Por elas, dá para ver que, com a força do impacto, o para-brisa do automóvel chega a quebrar. A mulher cai perto da calçada e se levanta pouco depois do acidente. Já o homem permanece caído no chão. Em seguida, o carro deixa o local.

Segundo a Polícia Militar , uma equipe da corporação esteve no bairro para verificar uma denúncia de ameaça e encontrou duas vítimas caídas no chão, em decorrência do atropelamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) foi acionado para prestar o socorro.

"Segundo testemunhas, houve uma discussão entre moradores devido ao som vindo de uma casa, onde o autor do atropelamento estava. Em dado momento, o homem arrancou com o veículo, atropelou as vítimas e fugiu em seguida. Buscas foram realizadas, mas o condutor não foi localizado", afirmou a PM, em nota.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma vítima morreu no hospital e que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) da Serra. Até a manhã desta sexta-feira (1), ninguém havia sido detido. Outros detalhes não foram divulgados.

Atualização Após publicação desta matéria, familiares das vítimas confirmaram para a TV Gazeta que o homem atropelado morreu e que a mulher teve alta do hospital. O texto foi atualizado.