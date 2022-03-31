Briga na rua termina com homem esfaqueado em shopping na Praia do Canto

Briga começou na rua e terminou com homem esfaqueando dentro de shopping na Praia do Canto, em Vitória, nesta quinta (31) Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem foi esfaqueado durante uma briga que começou na rua e terminou em um shopping que fica na Praia do Canto, em Vitória , na manhã desta quinta-feira (31). Testemunhas contaram que duas pessoas entraram no shopping, uma delas já com a faca na mão, vindo da Reta da Penha. O suspeito de cometer a agressão foi levado pela Polícia Militar , que foi acionada para a ocorrência, enquanto o homem ferido fugiu de carro.

Segundo uma testemunha, que não quis se identificar, dois homens começaram uma briga fora do shopping. Eles entraram no estabelecimento e, durante a discussão, um dos dois esfaqueou várias vezes o outro, que fugiu em um carro.

"Dois caras estavam brigando, um meteu a faca no outro, aí o ferido entrou no carro e fugiu. Tomou muita facada. Sorte que ele entrou no carro, se não iria morrer", contou.

Uma funcionária de uma loja do shopping relatou, sem se identificar, que viu dois homens entrarem correndo no estabelecimento vindo da direção da Avenida Reta da Penha, sendo um deles com a faca na mão. Em seguida, ela ouviu um barulho muito forte de vidro se quebrando.

"FOI UMA GRITARIA"

"Ouvimos um barulho muito forte, todo mundo correu para o interior da loja. Os clientes também entraram com a gente. O pessoal do shopping correu, foi uma gritaria. Estava todo mundo com muito medo, uma senhora de 82 anos que estava aqui na loja passou mal", disse.

De acordo com a funcionária, depois de um tempo, eles saíram do interior da loja e viram o homem que esfaqueou o outro sendo carregador por seguranças e funcionários de lojas do shopping. Ela contou que a Polícia Militar foi acionada e levou o suspeito.