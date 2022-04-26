Professor baleado no ES: jovem é preso e diz que crime foi motivado por ciúme

A Polícia Civil disponibilizou uma foto do atirador Crédito: Reprodução

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, o atirador suspeitou que o educador tivesse um envolvimento com a namorada dele. "Ele tem uma namorada e suspeitou de um envolvimento entre o professor e a namorada dele. Por isso, ele se imbuiu de ciúmes e acabou atirando no professor", explicou.

Gustavo se apresentou acompanhado do advogado. No entanto, como já existia contra ele um mandado de prisão em aberto, ele foi preso.

Gustavo Cardoso dos Santos, de 20 anos, confessou o crime contra o professor Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Nesta terça, o professor continuava internado no Hospital Rio Doce em estado grave. Ele está sedado e sob ventilação mecânica.

ENVOLVIDOS NO CRIME

As investigações da Polícia Civil apontavam que três pessoas participaram do crime. Além do atirador, outros dois adolescentes teriam envolvimento . Eles foram apreendidos menos de 24 horas após o fato.

Os jovens, ambos de 17 anos, vão responder por ato análogo ao crime de tentativa de homicídio. Eles estão internados no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) do Norte.

O CRIME

O professor Erick Alves Jatobá foi baleado no peito e na cabeça, no horário de saída da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) José de Caldas Brito, no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde de quarta-feira (20).

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