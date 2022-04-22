Professor baleado no ES: polícia acredita em crime passional e procura atirador

A Polícia Civil disponibilizou uma foto do atirador Crédito: Reprodução

O crime teria sido motivado por ciúmes, apontam as investigações da corporação. "Segundo o que foi apurado até agora, de forma preliminar, o crime foi motivado por ciúmes, passional", disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo.

A PC teve acesso a imagens de videomonitoramento ao redor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito, no bairro Araçá, onde tudo aconteceu, e obteve a identificação do atirador, que tem 20 anos. Os registros auxiliam o trabalho de buscas pelo suspeito.

Os vídeos mostram o momento em que o professor vai cumprimentar duas pessoas. Quando Erick retorna para o carro, um dos indivíduos saca a arma e atira quase à queima-roupa. Segundo a Polícia Civil , não há indícios de que os envolvidos tenham sido alunos do professor.

As buscas continuam com intuito de localizar e prender o autor dos disparos. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

ADOLESCENTES APREENDIDOS

Eles responderão por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e foram encaminhados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.

ESTADO DE SAÚDE DO PROFESSOR

O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares Crédito: Acervo pessoal