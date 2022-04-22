Professor baleado no ES: polícia acredita em crime passional e procura atirador

O terceiro suspeito de envolvimento no atentado ao professor de matemática Erick Alves Jatobá, baleado no peito e na cabeça quando ia embora da escola onde trabalha em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última quarta-feira (20), é considerado foragido pela Polícia Civil. Ele é a pessoa que efetuou os disparos, de acordo com a polícia.
O crime teria sido motivado por ciúmes, apontam as investigações da corporação. "Segundo o que foi apurado até agora, de forma preliminar, o crime foi motivado por ciúmes, passional", disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo.
A PC teve acesso a imagens de videomonitoramento ao redor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito, no bairro Araçá, onde tudo aconteceu, e obteve a identificação do atirador, que tem 20 anos. Os registros auxiliam o trabalho de buscas pelo suspeito.
Os vídeos mostram o momento em que o professor vai cumprimentar duas pessoas. Quando Erick retorna para o carro, um dos indivíduos saca a arma e atira quase à queima-roupa. Segundo a Polícia Civil, não há indícios de que os envolvidos tenham sido alunos do professor.
As buscas continuam com intuito de localizar e prender o autor dos disparos. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
ADOLESCENTES APREENDIDOS
Dois adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos por envolvimento no caso menos de 24 horas depois dos disparos. Na noite de quarta, a Polícia Militar encontrou o primeiro deles. No dia seguinte, no fim da manhã, o outro foi encontrado. Ele estava com a bicicleta que aparece no vídeo. Ambos estavam no bairro Aviso.
Eles responderão por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e foram encaminhados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.
ESTADO DE SAÚDE DO PROFESSOR
Erick Alves Jatobá está internado no Hospital Rio Doce, no Centro de Linhares. Segundo informações obtidas pela TV Gazeta Norte, o professor continua em estado grave, sob sedação, e está em coma induzido. Ele fez uma cirurgia no tórax no dia do atentado.