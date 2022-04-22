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Professor baleado no ES: polícia acredita em crime passional e procura atirador

Terceiro suspeito é maior de idade, tem 20 anos. Imagens de videomonitoramento auxiliam o trabalho da polícia, que tenta localizar o indivíduo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 abr 2022 às 11:50

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 11:50

A Polícia Civil disponibilizou uma foto do atirador
A Polícia Civil disponibilizou uma foto do atirador Crédito: Reprodução
O terceiro suspeito de envolvimento no atentado ao professor de matemática Erick Alves Jatobá, baleado no peito e na cabeça quando ia embora da escola onde trabalha em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última quarta-feira (20), é considerado foragido pela Polícia Civil. Ele é a pessoa que efetuou os disparos, de acordo com a polícia.
O crime teria sido motivado por ciúmes, apontam as investigações da corporação. "Segundo o que foi apurado até agora, de forma preliminar, o crime foi motivado por ciúmes, passional", disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo.
A PC teve acesso a imagens de videomonitoramento ao redor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito, no bairro Araçá, onde tudo aconteceu, e obteve a identificação do atirador, que tem 20 anos. Os registros auxiliam o trabalho de buscas pelo suspeito.
Os vídeos mostram o momento em que o professor vai cumprimentar duas pessoas. Quando Erick retorna para o carro, um dos indivíduos saca a arma e atira quase à queima-roupa. Segundo a Polícia Civil, não há indícios de que os envolvidos tenham sido alunos do professor.
As buscas continuam com intuito de localizar e prender o autor dos disparos. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

ADOLESCENTES APREENDIDOS

Dois adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos por envolvimento no caso menos de 24 horas depois dos disparos. Na noite de quarta, a Polícia Militar encontrou o primeiro deles. No dia seguinte, no fim da manhã, o outro foi encontrado. Ele estava com a bicicleta que aparece no vídeo. Ambos estavam no bairro Aviso.
Eles responderão por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e foram encaminhados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.

ESTADO DE SAÚDE DO PROFESSOR

O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares
O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares Crédito: Acervo pessoal
Erick Alves Jatobá está internado no Hospital Rio Doce, no Centro de Linhares. Segundo informações obtidas pela TV Gazeta Norte, o professor continua em estado grave, sob sedação, e está em coma induzido. Ele fez uma cirurgia no tórax no dia do atentado.

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