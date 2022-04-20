Your browser does not support the audio element. Professor baleado em Linhares: adolescente suspeito de ataque é detido

Responsável pela investigação, o delegado Fabrício Lucindo informou que o adolescente foi detido no mesmo bairro onde ocorreu o crime e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde está sendo interrogado. O delegado não informou se o jovem é o que atirou no professor ou se teria outro tipo de envolvimento no crime.

O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares Crédito: Acervo pessoal

O professor foi baleado com um tiro na cabeça e outro no peito ao sair da escola, que fica no bairro Araçá. Imagens de uma câmera de videomonitoramento que mostram o momento em que o crime aconteceu mostram Erick colocando alguns objetos no carro e indo até os suspeitos — ambos estavam de bicicleta. Após cumprimentar os dois, a vítima retorna ao carro, mas, neste momento, um dos indivíduos passa uma arma para o outro, que vai em direção ao professor e efetua os disparos.

De acordo com o titular da Delegacia Regional de Linhares, um terceiro suspeito também teria participado do crime. Erick foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Alunos choravam no momento em que policiais chegaram ao local.