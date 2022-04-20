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Em frente a escola

Professor baleado em Linhares: adolescente suspeito de ataque é detido

Erick Alves Jatobá foi baleado com um tiro na cabeça e outro no peito, nesta quarta (20). Suspeito de 17 anos foi detido no mesmo bairro onde ocorreu o crime e encaminhado para a delegacia

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 19:28

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 abr 2022 às 19:28
Professor baleado em Linhares: adolescente suspeito de ataque é detido
Um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento na tentativa de assassinato do professor de matemática Erick Alves Jatobá quando ele saía da escola em que dava aulas, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi detido no início da noite desta quarta-feira (20). O crime ocorreu no início da tarde, em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito, e foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento. Segundo a Polícia Civil, outros dois suspeitos também participaram da ação.
Responsável pela investigação, o delegado Fabrício Lucindo informou que o adolescente foi detido no mesmo bairro onde ocorreu o crime e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde está sendo interrogado. O delegado não informou se o jovem é o que atirou no professor ou se teria outro tipo de envolvimento no crime.
O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares
O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares Crédito: Acervo pessoal
O professor foi baleado com um tiro na cabeça e outro no peito ao sair da escola, que fica no bairro Araçá. Imagens de uma câmera de videomonitoramento que mostram o momento em que o crime aconteceu mostram Erick colocando alguns objetos no carro e indo até os suspeitos — ambos estavam de bicicleta. Após cumprimentar os dois, a vítima retorna ao carro, mas, neste momento, um dos indivíduos passa uma arma para o outro, que vai em direção ao professor e efetua os disparos.
De acordo com o titular da Delegacia Regional de Linhares, um terceiro suspeito também teria participado do crime. Erick foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Alunos choravam no momento em que policiais chegaram ao local.
Por nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que as imagens de videomonitoramento já estão de posse da Polícia Civil, que apura o caso. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, DE 14 de Agosto de 2018), somente a Polícia poderá solicitar as imagens, por meio de ofício, para acostamento aos autos do Inquérito Policial ou para sua instauração.

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