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Foi preso

Vídeo: de carro, suspeito perseguia mulheres para estupros em Aracruz

Suspeito de carro usou faca para ameaçar as vítimas na manhã desta quarta-feira (20). Um dos casos foi registrado por uma câmera de vídeomonitoramento
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 abr 2022 às 18:06

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 18:06

Prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, quando o suspeito passou de carro pela Unidade Operacional de Linhares, na BR 101
Prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, quando o suspeito passou de carro pela Unidade Operacional de Linhares, na BR 101 Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Um suspeito de tentar sequestrar e estuprar três mulheres em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso na tarde desta quarta-feira (20). A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando o homem, de 30 anos, passou de carro pela Unidade Operacional de Linhares, na BR 101. A corporação informou que o condutor do Chevrolet Corsa Wind de cor prata estava sendo procurado pela Polícia Civil após denúncias das vítimas no município. Ele não teve o nome divulgado.
As tentativas de sequestro e estupro ocorreram na manhã desta quarta-feira, e um dos casos foi registrado por uma câmera de vídeomonitoramento. Nas imagens, é possível ver que a mulher é abordada pelo homem que está no carro, depois o motorista sai do veículo e corre atrás da vítima, que consegue fugir. Veja o vídeo:
Em outro caso, segundo a Polícia Militar, uma mulher relatou caminhar pela orla da Barra do Sahy quando um veículo suspeito se aproximou. O motorista, que estava com uma faca, jogou a mulher para o interior do veículo, porém ela conseguiu sair quando o carro passou próximo a algumas pessoas.
Os militares também receberam denúncias que o mesmo veículo em atitude suspeita estava circulando pelo bairro Bela Vista, em Aracruz. A PM informou que, no momento da denúncia, buscas foram realizadas na região, mas o carro não foi localizado.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Aracruz. “Após tomar ciência dos crimes, a equipe de policiais civis que realizava a operação pela manhã, alertou a Polícia Rodoviária Federal sobre o veículo que estava sendo utilizado pelo suspeito, um Corsa Wind prata”, disse o delegado Rodrigo Peçanha.
De acordo com a PRF, ao ser abordado, o suspeito afirmou que seguia de Aracruz e indo para Ubaitaba, na Bahia, após saber que estava sendo procurado na cidade. No interior do veículo, os policiais encontraram uma faca artesanal e um facão.
“De posse das informações da Polícia Civil, a PRF conseguiu abordar o veículo do suspeito, em sua Unidade Operacional de Linhares, e o conduziu à 13ª Delegacia Regional de Aracruz. As vítimas reconheceram o suspeito, a arma usada na prática do crime e o veículo utilizado”, explicou o delegado titular da Deam de Aracruz.
Polícia Civil informou que, além dos três casos confirmados, outras duas mulheres compareceram à delegacia para reconhecer o suspeito. Segundo a corporação, assim que a ocorrência for finalizada, o homem será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.
de carro, suspeito perseguia mulheres para estupros em Aracruz

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