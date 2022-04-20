Adolescente de 17 anos é atingido por tiro nas costas na Serra

Um adolescente de 17 anos foi baleado nas costas na noite desta terça-feira (19) dentro de uma casa, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, Grande Vitória. A suspeita é de que o tiro tenha sido acidental. Segundo moradores da região, atirador e vítima são amigos e trabalham juntos.
O jovem que disparou a arma teria fugido, enquanto o adolescente foi socorrido por um outro rapaz que estava na casa e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Ele também trabalha com o adolescente e o atirador, de acordo com os moradores. A bala está alojada na nuca do adolescente e não há informações sobre o estado de saúde dele.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso.