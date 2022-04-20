Adolescente de 17 anos é atingido por tiro nas costas na Serra

O jovem que disparou a arma teria fugido, enquanto o adolescente foi socorrido por um outro rapaz que estava na casa e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Ele também trabalha com o adolescente e o atirador, de acordo com os moradores. A bala está alojada na nuca do adolescente e não há informações sobre o estado de saúde dele.