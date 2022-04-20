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Jardim Limoeiro

Adolescente de 17 anos é atingido por tiro nas costas na Serra

Suspeita é de que o tiro tenha sido acidental. Segundo moradores, tiro teria sido disparado por um amigo. Bala está alojada na nuca da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2022 às 12:15

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 12:15

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória. Crédito: Vinicius Zagoto
Um adolescente de 17 anos foi baleado nas costas na noite desta terça-feira (19) dentro de uma casa, no bairro Jardim Limoeiro, na SerraGrande Vitória. A suspeita é de que o tiro tenha sido acidental. Segundo moradores da região, atirador e vítima são amigos e trabalham juntos.
O jovem que disparou a arma teria fugido, enquanto o adolescente foi socorrido por um outro rapaz que estava na casa e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Ele também trabalha com o adolescente e o atirador, de acordo com os moradores. A bala está alojada na nuca do adolescente e não há informações sobre o estado de saúde dele.
Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso.

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