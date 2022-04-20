Jovem é morto com mais de 40 tiros em Vila Velha; mãe ouviu disparos

Um homem foi morto a tiros na noite de terça-feira (19) no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória. A vítima, Carlos Henrique Lopes Gomes, de 25 anos, foi baleada a poucos metros da casa onde morava com a mãe, na Rua Moema.
Ela conta que Carlos Henrique havia acabado de sair de casa quando tudo aconteceu. "Eu estava deitada, escutei os tiros. Pensei: meus filhos não são. Quando eu cheguei da janela, ali na esquina, eu olhei e conheci o pé do meu filho e a blusa", disse a mãe da vítima, Elaine Guimarães Lopes.
O crime aconteceu por volta das 21h. De acordo com a Polícia Militar, um carro prata passou pela rua e cinco homens desceram do veículo. Eles atiraram contra Carlos Henrique com armas de vários calibres. As cápsulas ficaram espalhadas no chão. Foram mais de 40 tiros.
A PM informou que Carlos possuía uma passagem na Justiça por tráfico de drogas em 2019. A mãe negou que o filho tenha envolvimento com o crime e disse que ele trabalhava em dois empregos.
"Ele trabalhava. De tarde ele chegava seis e meia e ia fazer entrega de motoboy. Era a única pessoa que estava na rua, a rua estava deserta. Como eu vou suportar levantar de manhã e saber que meu filho não está mais comigo?", questionou a mãe.
A Polícia Civil vai investigar o caso.
*Com informações do g1 ES