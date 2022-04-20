Jovem é morto com mais de 40 tiros em Vila Velha; mãe ouviu disparos

Carlos Henrique Lopes Gomes, de 25 anos, foi morto a tiros em Vila Velha. Crédito: Archimedis Patrício

Um homem foi morto a tiros na noite de terça-feira (19) no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , na Grande Vitória . A vítima, Carlos Henrique Lopes Gomes, de 25 anos, foi baleada a poucos metros da casa onde morava com a mãe, na Rua Moema.

Ela conta que Carlos Henrique havia acabado de sair de casa quando tudo aconteceu. "Eu estava deitada, escutei os tiros. Pensei: meus filhos não são. Quando eu cheguei da janela, ali na esquina, eu olhei e conheci o pé do meu filho e a blusa", disse a mãe da vítima, Elaine Guimarães Lopes.

O crime aconteceu por volta das 21h. De acordo com a Polícia Militar , um carro prata passou pela rua e cinco homens desceram do veículo. Eles atiraram contra Carlos Henrique com armas de vários calibres. As cápsulas ficaram espalhadas no chão. Foram mais de 40 tiros.

Capsulas dos mais de 40 tiros ficaram espalhadas no chão. Crédito: Archimedis Patrício

A PM informou que Carlos possuía uma passagem na Justiça por tráfico de drogas em 2019. A mãe negou que o filho tenha envolvimento com o crime e disse que ele trabalhava em dois empregos.

"Ele trabalhava. De tarde ele chegava seis e meia e ia fazer entrega de motoboy. Era a única pessoa que estava na rua, a rua estava deserta. Como eu vou suportar levantar de manhã e saber que meu filho não está mais comigo?", questionou a mãe.