Agricultor é morto a caminho do trabalho em Afonso Cláudio

Vítima seguia para o trabalho de moto, com o irmão, quando foi alvo dos atiradores Crédito: Leitor| A Gazeta

Um agricultor foi morto a tiros na manhã de terça-feira (19) na localidade de São Vicente, em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar , ele seguia para o trabalho de moto, com o irmão, quando foi alvo dos atiradores. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime.

Os militares contaram que quando chegaram ao local já encontraram a vítima caída no chão baleada e, ao seu lado, estava uma motocicleta. Uma testemunha relatou aos policiais que o agricultor estava com um irmão no momento dos disparos, porém o familiar teria ido para a casa da sua filha, nas proximidades.

A polícia foi até o endereço para realizar contato com o irmão da vítima. Ao chegar na residência, ele disse que estava indo trabalhar na localidade de São Domingos, na panha de café, com seu irmão, que estava pilotando a motocicleta.

Durante o deslocamento, foram surpreendidos por uma moto com dois ocupantes. No momento em que as motocicletas estavam em movimento, o garupa da moto emparelhou com a vítima e atirou. Os irmãos caíram da motocicleta e os suspeitos ordenaram que ele corresse, sem olhar para trás. Enquanto corria, os suspeitos atiraram contra a vítima. Em seguida, fugiram.

A PM não localizou os suspeitos e acionou a Polícia Civil . A corporação disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.