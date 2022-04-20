Agricultor é morto a caminho do trabalho em Afonso Cláudio

Um agricultor foi morto a tiros na manhã de terça-feira (19) na localidade de São Vicente, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, ele seguia para o trabalho de moto, com o irmão, quando foi alvo dos atiradores. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime.
Os militares contaram que quando chegaram ao local já encontraram a vítima caída no chão baleada e, ao seu lado, estava uma motocicleta. Uma testemunha relatou aos policiais que o agricultor estava com um irmão no momento dos disparos, porém o familiar teria ido para a casa da sua filha, nas proximidades.
A polícia foi até o endereço para realizar contato com o irmão da vítima. Ao chegar na residência, ele disse que estava indo trabalhar na localidade de São Domingos, na panha de café, com seu irmão, que estava pilotando a motocicleta.
Durante o deslocamento, foram surpreendidos por uma moto com dois ocupantes. No momento em que as motocicletas estavam em movimento, o garupa da moto emparelhou com a vítima e atirou. Os irmãos caíram da motocicleta e os suspeitos ordenaram que ele corresse, sem olhar para trás. Enquanto corria, os suspeitos atiraram contra a vítima. Em seguida, fugiram.
A PM não localizou os suspeitos e acionou a Polícia Civil. A corporação disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Denúncias que ajudem a investigação podem ser feitas pelo Disque Denuncia 181 e não é preciso se identificar.