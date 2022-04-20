Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A tiros

Agricultor é morto a caminho do trabalho em Afonso Cláudio

Segundo informações da Polícia Militar, vítima seguia para o trabalho de moto, com o irmão, quando foi alvo dos atiradores que também estavam de moto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 abr 2022 às 10:06

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 10:06

Vítima seguia para o trabalho de moto, com o irmão, quando foi alvo dos atiradores
Vítima seguia para o trabalho de moto, com o irmão, quando foi alvo dos atiradores Crédito: Leitor| A Gazeta
Um agricultor foi morto a tiros na manhã de terça-feira (19) na localidade de São Vicente, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, ele seguia para o trabalho de moto, com o irmão, quando foi alvo dos atiradores. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime.
Os militares contaram que quando chegaram ao local já encontraram a vítima caída no chão baleada e, ao seu lado, estava uma motocicleta. Uma testemunha relatou aos policiais que o agricultor estava com um irmão no momento dos disparos, porém o familiar teria ido para a casa da sua filha, nas proximidades.
A polícia foi até o endereço para realizar contato com o irmão da vítima. Ao chegar na residência, ele disse que estava indo trabalhar na localidade de São Domingos, na panha de café, com seu irmão, que estava pilotando a motocicleta.
Durante o deslocamento, foram surpreendidos por uma moto com dois ocupantes. No momento em que as motocicletas estavam em movimento, o garupa da moto emparelhou com a vítima e atirou. Os irmãos caíram da motocicleta e os suspeitos ordenaram que ele corresse, sem olhar para trás. Enquanto corria, os suspeitos atiraram contra a vítima. Em seguida, fugiram.
A PM não localizou os suspeitos e acionou a Polícia Civil. A corporação disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Denúncias que ajudem a investigação podem ser feitas pelo Disque Denuncia 181 e não é preciso se identificar. 

Veja Também

Jovem é morto com mais de 40 tiros em Vila Velha; mãe ouviu disparos

Traficante de drogas e armas do ES é preso em casa de luxo em Goiás

Mulher é encontrada morta em rio de Iúna, no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Polícia Civil Afonso Cláudio Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados