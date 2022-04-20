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Força-tarefa

Traficante de drogas e armas do ES é preso em casa de luxo em Goiás

Criminoso tinha mandado de prisão preventiva e também foi preso em flagrante por portar documentos falsos. Ele atuava no Bonfim, em Vitória
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 abr 2022 às 07:49

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 07:49

Sala da casa de luxo onde criminoso morava, segundo a PF
Sala da casa de luxo onde criminoso morava, segundo a PF Crédito: Divulgação/PF
Um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo foi preso na noite de segunda-feira (18) em Goiás. Conhecido como Totó, o homem de 33 anos é considerado um maiores fornecedores de armas e drogas para a Região Metropolitana de Vitória. Ele estava em uma casa de luxo em Goiânia.
A ação foi coordenada pela Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo, que é composta por policiais federais, rodoviários federais e guardas de Vitória, Vila Velha e Serra, com o apoio da Polícia Federal em Goiás. 
Totó veio do Noroeste do Espírito Santo e se radicou em Vitória na década de 2000, no morro do Bonfim, na região do Bairro da Penha, onde se envolveu com alguns dos criminosos mais perigosos do Estado.
As ações para localizá-lo e prendê-lo se iniciaram em meados de março, quando a Polícia Civil e a inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) repassaram para a PF novas informações que poderiam indicar o paradeiro de Totó.
O criminoso foi encontrado em um elegante bairro de Goiânia, local em que morava com a esposa e o filho, em uma residência de alto padrão, com carro de luxo na garagem.
Ele tinha mandado de prisão preventiva por pertencimento à organização criminosa armada e tráfico de drogas e foi preso em flagrante também por portar documentos falsos. Os policiais encaminharam Totó à Superintendência da Polícia Federal em Goiás, onde o indivíduo foi autuado.
O delegado Bruno Zane, chefe da Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo, explicou como aconteceu a prisão.
Na terça (19), a PF também cumpriu um mandado de busca e apreensão em um outro endereço na capital goiana para juntar mais provas relativas às atividades ilegais do criminoso.
A ação teve a cooperação entre a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, a Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo e a Polícia Federal de Goiás. Mais informações sobre a prisão devem ser divulgadas em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (20).

Casa de luxo onde traficante morava em Goiás

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