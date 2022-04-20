Traficante de drogas e armas do ES é preso em casa de luxo em Goiás

Sala da casa de luxo onde criminoso morava, segundo a PF Crédito: Divulgação/PF

Um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo foi preso na noite de segunda-feira (18) em Goiás . Conhecido como Totó, o homem de 33 anos é considerado um maiores fornecedores de armas e drogas para a Região Metropolitana de Vitória. Ele estava em uma casa de luxo em Goiânia.

A ação foi coordenada pela Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo, que é composta por policiais federais, rodoviários federais e guardas de Vitória, Vila Velha e Serra, com o apoio da Polícia Federal em Goiás.

Totó veio do Noroeste do Espírito Santo e se radicou em Vitória na década de 2000, no morro do Bonfim, na região do Bairro da Penha, onde se envolveu com alguns dos criminosos mais perigosos do Estado.

O criminoso foi encontrado em um elegante bairro de Goiânia, local em que morava com a esposa e o filho, em uma residência de alto padrão, com carro de luxo na garagem.

Ele tinha mandado de prisão preventiva por pertencimento à organização criminosa armada e tráfico de drogas e foi preso em flagrante também por portar documentos falsos. Os policiais encaminharam Totó à Superintendência da Polícia Federal em Goiás, onde o indivíduo foi autuado.

O delegado Bruno Zane, chefe da Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo, explicou como aconteceu a prisão.

Na terça (19), a PF também cumpriu um mandado de busca e apreensão em um outro endereço na capital goiana para juntar mais provas relativas às atividades ilegais do criminoso.

A ação teve a cooperação entre a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, a Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo e a Polícia Federal de Goiás. Mais informações sobre a prisão devem ser divulgadas em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (20).