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Bairro Campina Grande

Adolescente é encontrada morta em pasto de Cariacica

Corpo foi localizado na manhã desta terça-feira (19). Um homem se apresentou aos policiais como tio da vítima e disse que a sobrinha tinha 16 anos e era usuária de drogas

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 18:24

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 abr 2022 às 18:24
DML
Corpo da adolescente encontrado em pasto de Cariacica foi levado para o DML de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O corpo de uma adolescente de 16 anos foi encontrado em um pasto do bairro Campina Grande, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (19).
Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para ir até o pasto, onde havia uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais localizaram um corpo do sexo feminino.
Um homem se identificou à polícia como tio da adolescente e informou que a sobrinha tinha 16 anos, era usuária de drogas e praticava furtos na região. A PM acionou a Polícia Civil. 
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação ressaltou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a corporação, em nota. 

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