Criminoso furta guincho na Serra e foge após se envolver em acidente

Um homem furtou um caminhão guincho de um pátio que presta serviço para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) no bairro São Francisco, na Serra, na madrugada desta terça-feira (19). Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo no bairro Jardim Primavera, na Serra, mas o suspeito fugiu.
O produtor rural Elson Cavalcante relatou à TV Gazeta que acordou de madrugada com o barulho do acidente. "Acordei com um estrondo forte. Fiquei sem saber o que fazer. Vi as viaturas paradas e saí para ver o que era", contou.
Após o furto, a Polícia Militar foi acionada e as informações indicavam que o suspeito estava seguindo com o veículo no sentido Centro da Serra. Um cerco foi montado pelos militares no bairro Jardim Primavera para tentar prender o suspeito, mas, ao perceber a presença dos policiais, o homem deu ré no veículo e bateu o guincho em um baú de caminhão que estava estacionado em uma rua da região. O suspeito conseguiu fugir por uma região de mata.
O caminhão guincho foi recuperado e entregue para a empresa responsável. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra e ninguém foi preso.
*Com informações do G1ES e do repórter Diony Silva, da TV Gazeta