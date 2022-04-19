Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fugiu da polícia

Criminoso furta guincho na Serra e foge após se envolver em acidente

PM foi acionada para ocorrência e montou um cerco. Suspeito deu ré no veículo e se envolveu em um acidente antes de fugir da polícia por uma mata, na madrugada desta terça (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2022 às 14:59

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 14:59

Criminoso furta guincho e foge após se envolver em acidente na Serra
Homem fugiu por área de mata após furtar guincho na Serra Crédito: Samy Ferreira
Um homem furtou um caminhão guincho de um pátio que presta serviço para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) no bairro São Francisco, na Serra, na madrugada desta terça-feira (19). Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo no bairro Jardim Primavera, na Serra, mas o suspeito fugiu.
O produtor rural Elson Cavalcante relatou à TV Gazeta que acordou de madrugada com o barulho do acidente. "Acordei com um estrondo forte. Fiquei sem saber o que fazer. Vi as viaturas paradas e saí para ver o que era", contou.
Após o furto, a Polícia Militar foi acionada e as informações indicavam que o suspeito estava seguindo com o veículo no sentido Centro da Serra. Um cerco foi montado pelos militares no bairro Jardim Primavera para tentar prender o suspeito, mas, ao perceber a presença dos policiais, o homem deu ré no veículo e bateu o guincho em um baú de caminhão que estava estacionado em uma rua da região. O suspeito conseguiu fugir por uma região de mata.
caminhão guincho foi recuperado e entregue para a empresa responsável. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra e ninguém foi preso.
*Com informações do G1ES e do repórter Diony Silva, da TV Gazeta

Veja Também

Vídeo: homens brigam em portaria de condomínio em Cachoeiro

Polícia prende suspeito de matar jovem em canavial de Linhares

Sobrinho que confessou ter matado o tio em Linhares não vai ficar preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados