Veículo cai de caminhão-guincho e atinge homem em pátio de São Mateus

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Por muito pouco um trabalhador não foi esmagado por um veículo em um pátio às margens da BR 101 , em São Mateus , Norte do Espírito Santo. As imagens mostram o momento em que o automóvel, com três motos amarradas na carroceria, se solta de um caminhão-guincho e cai em cima do homem.

O acidente aconteceu na terça-feira (8) por volta das 10 horas, no bairro Litorâneo. O trabalhador, de 64 anos, mora na Bahia , mas estava no Espírito Santo prestando serviços como terceirizado no pátio. Ele teve apenas um ferimento na cabeça causado pelo impacto da batida.

O outro homem que aparece nas imagens pendurado na porta do carro é Jesus Goes, de 50 anos. Ele informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que uma das alças que prendiam o veículo quebrou e, devido ao peso, acabou caindo.

Os outros trabalhadores que estavam no local chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros e oServiço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu|192), mas decidiram encaminhar o homem por conta própria para o Hospital Roberto Silvares. Lá, ele levou oito pontos na cabeça e já teve alta, segundo apuração da TV Gazeta Norte.