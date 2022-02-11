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Veículo cai de caminhão-guincho e atinge homem em pátio de São Mateus

Apesar da gravidade do acidente, trabalhador foi resgatado com vida e já teve alta do hospital

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 16:36

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 fev 2022 às 16:36
Por muito pouco um trabalhador não foi esmagado por um veículo em um pátio às margens da BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. As imagens mostram o momento em que o automóvel, com três motos amarradas na carroceria, se solta de um caminhão-guincho e cai em cima do homem. 
O acidente aconteceu na terça-feira (8) por volta das 10 horas, no bairro Litorâneo. O trabalhador, de 64 anos,  mora na Bahia, mas estava no Espírito Santo prestando serviços como terceirizado no pátio. Ele teve apenas um ferimento na cabeça causado pelo impacto da batida.
O outro homem que aparece nas imagens pendurado na porta do carro é Jesus Goes, de 50 anos. Ele informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que uma das alças que prendiam o veículo quebrou e, devido ao peso, acabou caindo.
Os outros trabalhadores que estavam no local chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros e  oServiço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu|192), mas decidiram encaminhar o homem por conta própria para o Hospital Roberto Silvares. Lá, ele levou oito pontos na cabeça e já teve alta, segundo apuração da TV Gazeta Norte.
Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reconheceu o pátio pelas imagens, e informou que o local era credenciado pela corporação, mas que agora seria da Polícia Civil e Polícia Militar.
PC e PM foram procuradas pela reportagem. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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