Vídeo: homens brigam em portaria de condomínio em Cachoeiro

Um homem chamou a polícia depois de uma briga envolvendo outros dois indivíduos na tarde do último domingo (17) na portaria de um condomínio, que fica no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Tudo teria começado após ameaças de um morador. A briga entre eles foi flagrada por câmeras de segurança do local.

Pelas imagens é possível ver que um homem chega em um Toyota Corolla e para na portaria. Logo, um homem sai do condomínio com uma barra de ferro e quebra os vidros do veículo. Os dois entram em luta corporal. A confusão continua na rua.

Um outro rapaz deixa o residencial e também passa a agredir o homem que estava com a barra de ferro. Veículos passam pela confusão, mas ninguém paralisa a briga. O local já foi palco de outras ações de violentas na cidade.

Segundo a Polícia Militar , o caso foi registrado no início da tarde do domingo, quando os militares foram acionados para atender a ocorrência. O motorista do Corolla contou aos militares que foi até a portaria de um dos blocos do condomínio para tirar satisfação com um indivíduo após ter recebido várias ameaças por WhatsApp.

Ele narrou que, no momento em que chegou na frente do condomínio, encontrou o indivíduo e eles discutiram. Ele disse que foi ameaçado fisicamente pelo suspeito com um pedaço de ferro, que atingiu o para-brisa do seu carro. Afirmou ainda que pegou um facão, que estava no porta-malas do carro, para se defender.

De acordo com a polícia, quando chegou ao local, o suspeito já havia fugido, tomando destino ignorado. Buscas foram realizadas, mas ele não foi encontrado. O registro não cita o homem que ajuda o motorista do carro a bater no suspeito.