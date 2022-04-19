Sessão da Câmara de Apiacá termina em briga de vereadores

A sessão ordinária da Câmara de vereadores de Apiacá , no Sul do Espírito Santo , foi encerrada após uma briga na noite desta segunda-feira (18). O vereador Diego Pedrosa de Souza (PV) alega ter sido agredido com socos desferidos pelo parlamentar ao lado dele, Ivanildo Mendes de Oliveira (PL). O episódio foi gravado e ganhou repercussão nas redes sociais da cidade.

As imagens mostram que o vereador Diego Pedrosa de Souza usa do tempo de resposta, de um minuto, e o presidente da Casa de Leis, Fabiano Basílio Zanardi (PL), pede que ele encerre o pronunciamento. Souza, entretanto, insiste na fala.

“O senhor é muito autoritário presidente. Estou usando a fala de Ivanildo e ele não falou hora nenhuma. Deixa eu falar rapaz, deixe de ser autoritário, prepotente e arrogante rapaz. Você vai ter a resposta nas urnas cara”, disse o vereador Diego Pedrosa.

A BRIGA

Neste momento, o vereador Ivanildo pede licença para o vereador Diego para falar e o toca no braço. Diego diz que não precisa colocar a mão nele e a confusão começa com um tapa de Ivanildo Mendes de Oliveira no colega. Ivanildo se levanta e vai para cima de Diego. Algumas pessoas entram no plenário para separar a confusão.

A sessão foi encerrada após a confusão. Nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Apiacá, o episódio de violência foi repudiado. O legislativo informou que irá tomar as providências cabíveis.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o parlamentar Diego Pedrosa de Souza, disse que faz oposição ao atual governo e faz um trabalho de fiscalização da gestão pública, fato que, segundo ele, tem incomodado outros vereadores.

“Não entendi a reação dele. É natural falas calorosas durante a sessão. Ele me deu um soco no rosto e um no peito. Lamento pelo situação e peço desculpas a população de Apiacá, que não merece passar por isso. Não reagi e vou, com meu advogado, ver quais medidas vamos tomar, registar o caso na polícia pois temo por minha integridade física agora”, disse Diego Pedrosa de Souza. Ele informou que também irá denunciar o caso ao Conselho de Ética da Câmara.

REPÚDIO À VIOLÊNCIA

O presidente da Câmara, Fabiano Basílio Zanardi , disse que não é a favorável a violência e que neste primeiro momento está preocupado em resguardar a imagem da instituição. Informou ainda que irá, junto à procuradoria do legislativo, analisar as medidas cabíveis a serem tomadas sobre o fato.

Também procurado pela reportagem, o vereador Ivanildo Mendes de Oliveira disse que, durante a sessão, o vereador Diego ultrapassou o tempo de fala de um minuto de duração destinado aos participantes.