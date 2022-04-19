Sessão da Câmara de Apiacá termina em briga de vereadores

A sessão ordinária da Câmara de vereadores de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, foi encerrada após uma briga na noite desta segunda-feira (18). O vereador Diego Pedrosa de Souza (PV) alega ter sido agredido com socos desferidos pelo parlamentar ao lado dele, Ivanildo Mendes de Oliveira (PL). O episódio foi gravado e ganhou repercussão nas redes sociais da cidade.
As imagens mostram que o vereador Diego Pedrosa de Souza usa do tempo de resposta, de um minuto, e o presidente da Casa de Leis, Fabiano Basílio Zanardi (PL), pede que ele encerre o pronunciamento. Souza, entretanto, insiste na fala.
“O senhor é muito autoritário presidente. Estou usando a fala de Ivanildo e ele não falou hora nenhuma. Deixa eu falar rapaz, deixe de ser autoritário, prepotente e arrogante rapaz. Você vai ter a resposta nas urnas cara”, disse o vereador Diego Pedrosa.
A BRIGA
Neste momento, o vereador Ivanildo pede licença para o vereador Diego para falar e o toca no braço. Diego diz que não precisa colocar a mão nele e a confusão começa com um tapa de Ivanildo Mendes de Oliveira no colega. Ivanildo se levanta e vai para cima de Diego. Algumas pessoas entram no plenário para separar a confusão.
A sessão foi encerrada após a confusão. Nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Apiacá, o episódio de violência foi repudiado. O legislativo informou que irá tomar as providências cabíveis.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o parlamentar Diego Pedrosa de Souza, disse que faz oposição ao atual governo e faz um trabalho de fiscalização da gestão pública, fato que, segundo ele, tem incomodado outros vereadores.
“Não entendi a reação dele. É natural falas calorosas durante a sessão. Ele me deu um soco no rosto e um no peito. Lamento pelo situação e peço desculpas a população de Apiacá, que não merece passar por isso. Não reagi e vou, com meu advogado, ver quais medidas vamos tomar, registar o caso na polícia pois temo por minha integridade física agora”, disse Diego Pedrosa de Souza. Ele informou que também irá denunciar o caso ao Conselho de Ética da Câmara.
REPÚDIO À VIOLÊNCIA
O presidente da Câmara, Fabiano Basílio Zanardi , disse que não é a favorável a violência e que neste primeiro momento está preocupado em resguardar a imagem da instituição. Informou ainda que irá, junto à procuradoria do legislativo, analisar as medidas cabíveis a serem tomadas sobre o fato.
Também procurado pela reportagem, o vereador Ivanildo Mendes de Oliveira disse que, durante a sessão, o vereador Diego ultrapassou o tempo de fala de um minuto de duração destinado aos participantes.
“Era a minha vez de falar, o presidente da Câmara pediu para ele respeitar o meu tempo. Então eu pedi licença, toquei no braço dele e disse ‘me dá licença, Diego, o que eu te perguntei você não me respondeu’. Ele me deu um tapinha no braço e disse ‘tira a mão de mim’, aí eu bati no microfone. Foi quando ele falou ‘que isso, Ivanildo?’, que eu saí fora de mim, segurei na camisa dele, mas não teve agressão, não teve soco”, explicou Ivanildo.