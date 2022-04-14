Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cofres públicos

Servidores de Vila Velha terão reajuste de até 8% nos salários

Aumento também valerá para aposentados e pensionistas já a partir da próxima folha de pagamento; duas categorias ainda estão sem definição do tipo

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 09:37

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

14 abr 2022 às 09:37
Prefeitura de Vila Velha publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (14) uma lei que determina um reajuste salarial de até 8% para os servidores municipais, incluindo aposentados e pensionistas. O aumento já incide sobre a próxima folha de pagamento, referente a este mês de abril. Também foi sancionado o projeto que concede aumento de 6% para os funcionários da Câmara de Vereadores.
De acordo com o texto envolvendo os trabalhadores do Executivo, são dois reajustes:
  • de 8% para os servidores do magistério público municipal e os aposentados e pensionistas do setor.
  • de 6% para os demais servidores municipais, incluindo estatuários, celetistas, agentes políticos e contratados temporários, tanto da administração direta quanto autárquica, assim como os demais aposentados e pensionistas.
Conforme o texto da Lei nº 6.616, apenas três categorias não são abrangidas por esses reajustes:
  • Agentes comunitários de saúde;
  • Agentes de combate a endemias;
  • Servidores em cargos comissionados.
No entanto, um projeto de lei já está em tramitação na Câmara de Vereadores para que essas duas primeiras classes também recebam reajuste salarial. Além disso, vale lembrar que, em janeiro deste ano, cinco cargos comissionados já receberam aumento – que, em alguns casos, chegou a ultrapassar 100%.
À frente da Secretaria Municipal de Administração, o secretário Rodrigo Magnago explicou que o pagamento dos reajustes publicados nesta quinta-feira (14) será feito com "dotações orçamentárias específicas" que já estavam previstas na Lei Orçamentária Anual de 2022.

MUDANÇAS NAS SECRETARIAS

Abrindo a mesma edição do Diário Oficial, a Prefeitura de Vila Velha determinou mudanças no Executivo do município, criando a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) e extinguindo a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estruturantes (Semplape), que foi englobada por outra pasta.
Assim, a Secretaria Municipal de Obras (Semob) passa a se chamar Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes (Semope). Com as alterações, a diretoria de compras governamentais fica subordinada à Secretaria Municipal de Administração (Semad).
A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura de Vila Velha sobre quantos servidores serão impactados pelos reajustes, quanto eles custarão aos cofres públicos e se haverá alguma contratação para suprir as mudanças nas secretarias. Assim que o retorno for dado, este texto será atualizado.

Veja Também

Postos suspeitos de vender gasolina adulterada continuam abertos no ES

Codesa é 1ª privatização portuária do país; entenda em 5 pontos o que muda

Inflação acelera e eleva custo de vida em 1,5% na Grande Vitória em março

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados