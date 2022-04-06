Político no ES renuncia ao mandato para atuar como caminhoneiro

Marcelo Lovati Macarini, abriu empresa de transportes de máquinas pesadas há um ano Crédito: Divulgação

O vereador de Iconha Marcelo Lovati Macarini (PSB) decidiu abandonar a carreira política para voltar a ser caminhoneiro e cuidar da própria empresa do ramo de transportes de máquinas pesadas. Ele protocolou na Câmara de Vereadores do município, nesta terça-feira (5), um ofício comunicando a renúncia.

Marcelo atuava como vereador no quarto mandato consecutivo e, antes de renunciar ao cargo, estava licenciado — sem receber remuneração. Ele explicou o que o motivou a tomar a decisão.

"Foi uma decisão muito difícil. Decidi me dedicar à minha família e a mim. A vida pública exige dedicação. Optei por deixar a vida política" Marcelo Lovati Macarini - Vereador que renunciou ao mandato

Macarini, que atualmente tem 40 anos, entrou na política aos 24 e abriu uma empresa de transportes de máquinas pesadas há cerca de um ano. Agora, decidiu se dedicar somente a esse outro ofício. Marcelo acredita que, mesmo tendo renunciado ao mandato, tenha contribuído com a sociedade e espera não ter decepcionado seus eleitores.

“Tenho certeza que honrei minha palavra, contribui bem e fui muito feliz na política. Mas minha decisão foi tomada e não acho justo, com licença sem remuneração, pedir outra. Não é todo dia que vemos um político renunciar. Só tenho a agradecer ao PSB, aos meus amigos e eleitores”, afirmou.

Na manhã desta quarta-feira (6), durante sessão ordinária, o presidente da Câmara de Vereadores de Iconha, Vitor Martins Caprini (Republicanos), empossou como vereador Valdeci Cestari (PSB), suplente de Marcelo Lovati Macarini. A Câmara possui nove vereadores.

“A renúncia nos pegou de surpresa. Ele vinha de uma licença e anunciou no ofício ontem, e logo convocamos o suplente e hoje foi empossado. Ele desempenhou um importante papel e somos gratos pelo seu trabalho”, concluiu o presidente da Câmara de Iconha.