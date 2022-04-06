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Leonel Ximenes

Cafés especiais das montanhas do ES são os mais vendidos na Amazon

Os produtos venderam tanto que chegaram a ficar indisponíveis no portal na última semana de março

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

06 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Café de produtor de Itarana associado à Coopeavi que está sendo comercializado pela Amazon
Café de produtor de Itarana associado à Coopeavi que está sendo comercializado pela Amazon Crédito: Coopeavi/Divulgação
Há pelo menos um mês, os cafés da espécie arábica torrados, em grãos ou moídos, de associados da Cooperativa Agropecuária Centro-Serrana (Coopeavi) lideram as vendas de cafés especiais no maior site de e-commerce do mundo, o Amazon.
O estoque dos blends produzidos nas montanhas do Espírito Santo com a marca “Pronova Coffee Stories”, pertencente à cooperativa, esgotou e os produtos chegaram a ficar indisponíveis no portal na última semana de março.

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Na semana passada, a Coopeavi entregou pedido de mais 4,5 mil pacotes de 250g e 500g à Amazon para manter as vendas dos cafés finos para usuários da plataforma de todo o Brasil. Os assinantes Prime têm frete grátis, o que sai mais vantajoso para o consumidor apreciador de cafés com perfis diferenciados. “Fica mais barato do que comprar diretamente na fábrica, aqui em Venda Nova do Imigrante”, afirma o gerente de café especial da Coopeavi, Carlos Zardo.
As transações com a Amazon tiveram início em 2019, quando o volume ainda era insignificante. Por isso, a cooperativa toma como base as vendas dos últimos dois anos. Segundo o gerente, os pedidos aumentaram 2.800% até o primeiro trimestre de 2022.

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Foram mais de 10 mil pacotes de café vendidos, em torno de R$ 280 mil no total. “É um valor bem significativo em se tratando de cafés especiais”, observa Zardo. O crescimento médio anual nas vendas do Pronova para a Amazon passa de 450%, destaca o gerente.
O gerente avalia que o sucesso das vendas dos cafés da Coopeavi na Amazon se deve à qualidade do produto e ao custo mais acessível ao consumidor. “Como somos cooperativa e temos acesso direto ao produtor, o verdadeiro dono da cooperativa, conseguimos chegar a um preço mais reduzido que uma empresa privada convencional.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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