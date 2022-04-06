Cafés especiais das montanhas do ES são os mais vendidos na Amazon

Café de produtor de Itarana associado à Coopeavi que está sendo comercializado pela Amazon Crédito: Coopeavi/Divulgação

Há pelo menos um mês, os cafés da espécie arábica torrados, em grãos ou moídos, de associados da Cooperativa Agropecuária Centro-Serrana (Coopeavi) lideram as vendas de cafés especiais no maior site de e-commerce do mundo, o Amazon

O estoque dos blends produzidos nas montanhas do Espírito Santo com a marca “Pronova Coffee Stories”, pertencente à cooperativa, esgotou e os produtos chegaram a ficar indisponíveis no portal na última semana de março.

Na semana passada, a Coopeavi entregou pedido de mais 4,5 mil pacotes de 250g e 500g à Amazon para manter as vendas dos cafés finos para usuários da plataforma de todo o Brasil. Os assinantes Prime têm frete grátis, o que sai mais vantajoso para o consumidor apreciador de cafés com perfis diferenciados. “Fica mais barato do que comprar diretamente na fábrica, aqui em Venda Nova do Imigrante ”, afirma o gerente de café especial da Coopeavi, Carlos Zardo.

As transações com a Amazon tiveram início em 2019, quando o volume ainda era insignificante. Por isso, a cooperativa toma como base as vendas dos últimos dois anos. Segundo o gerente, os pedidos aumentaram 2.800% até o primeiro trimestre de 2022.

Foram mais de 10 mil pacotes de café vendidos, em torno de R$ 280 mil no total. “É um valor bem significativo em se tratando de cafés especiais”, observa Zardo. O crescimento médio anual nas vendas do Pronova para a Amazon passa de 450%, destaca o gerente.