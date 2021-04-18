A cidade do café que virou a terra das rosas de duas cores no ES

Rosa da variedade vulcão, umas das cultivadas no interior de Colatina Crédito: Cláudio Costa

Colatina sempre foi sinônimo de café. Foi. Pelo menos em Itaimbé, no Vale de Santa Joana, no interior do município, a paisagem está cada vez mais colorida pelas flores. Na região, o agricultor Edinho Boss conseguiu manter boa parte da produção das rosas bicolores, as mais demandadas do mercado. São 500 dúzias comercializadas por semana

No terreno Boa Esperança, a beleza multicolorida do cultivo de rosas e flores ornamentais é importante para a diversificação da agricultura familiar. Em alta no mercado, especialmente para a confecção de buquês, as rosas bicolores – vulcão e paloma – tomam conta dos 13 mil pés do roseiral que pertence a três famílias que vivem da agricultura familiar. O maior destaque vai para a rosa vulcão – branca e vermelha.

“São flores ornamentais com cores mais fortes e que estão em alta no mercado. O público não quer mais as cores com tons pastéis não”, explica Edinho, com 15 anos de experiência no cultivo de flores ornamentais. E para atender ao mercado, ele também produz o acabamento das flores usado para montar buquês de noivas.

Junto com mais dois irmãos, suas respectivas mulheres e mais quatro colaboradores, Edinho dá conta de um roseiral de 1,5 hectare com uma produção de 500 a 600 dúzias de rosas por semana. “Isso porque a demanda caiu na pandemia, mas mesmo assim conseguimos comercializar.” Há também outro hectare onde são cultivadas flores ornamentais como crisântemo, tango e aster.

Rosa bicolor, uma das mais valorizadas no mercado e muito usada em confecção de buquês Crédito: Cláudio Costa

O secretário estadual de agricultura , Paulo Foletto, esteve no roseiral para conhecer a rosa alaranjada, uma outra variedade que tem valor comercial mais elevado. Foi o próprio Edinho quem desenvolveu essa espécie em sua plantação após comprar mudas em São Paulo.