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Leonel Ximenes

A cidade do café que virou a terra das rosas de duas cores no ES

No interior de Colatina, produtores investem em novas variedades para atender à demanda do mercado

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

18 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rosa da variedade vulcão, umas das cultivadas no interior de Colatina
Rosa da variedade vulcão, umas das cultivadas no interior de Colatina Crédito: Cláudio Costa
Colatina sempre foi sinônimo de café. Foi. Pelo menos em Itaimbé, no Vale de Santa Joana, no interior do município, a paisagem está cada vez mais colorida pelas flores. Na região, o agricultor Edinho Boss conseguiu manter boa parte da produção das rosas bicolores, as mais demandadas do mercado. São 500 dúzias comercializadas por semana
No terreno Boa Esperança, a beleza multicolorida do cultivo de rosas e flores ornamentais é importante para a diversificação da agricultura familiar. Em alta no mercado, especialmente para a confecção de buquês, as rosas bicolores – vulcão e paloma – tomam conta dos 13 mil pés do roseiral que pertence a três famílias que vivem da agricultura familiar. O maior destaque vai para a rosa vulcão – branca e vermelha.
“São flores ornamentais com cores mais fortes e que estão em alta no mercado. O público não quer mais as cores com tons pastéis não”, explica Edinho, com 15 anos de experiência no cultivo de flores ornamentais. E para atender ao mercado, ele também produz o acabamento das flores usado para montar buquês de noivas.

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Junto com mais dois irmãos, suas respectivas mulheres e mais quatro colaboradores, Edinho dá conta de um roseiral de 1,5 hectare com uma produção de 500 a 600 dúzias de rosas por semana. “Isso porque a demanda caiu na pandemia, mas mesmo assim conseguimos comercializar.” Há também outro hectare onde são cultivadas flores ornamentais como crisântemo, tango e aster.
Rosa bicolor, uma das mais valorizadas no mercado e muito usada em confecção de buquês
Rosa bicolor, uma das mais valorizadas no mercado e muito usada em confecção de buquês Crédito: Cláudio Costa
O secretário estadual de agricultura, Paulo Foletto, esteve no roseiral para conhecer a rosa alaranjada, uma outra variedade que tem valor comercial mais elevado. Foi o próprio Edinho quem desenvolveu essa espécie em sua plantação após comprar mudas em São Paulo.

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“A diversificação da agricultura familiar nesta região está mais forte e sólida com a estrada Colatina-Itaimbé e também tem a presença da mulher na agricultura'', destacou Foletto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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