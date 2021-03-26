Moradora compra flores para ajudar produtor e distribui em Venda Nova

Miriam Lise Onofre Bragato Crédito: Divulgação

Uma moradora de Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, comprou seis dúzias de rosas compradas de um produtor que teria prejuízos e distribuiu a amigos e pessoas na cidade, na última quinta-feira (18). O ato de doar as flores resultou no compartilhamento de mensagens positivas para a idealizadora Miriam Lise Onofre Bragato.

Miriam conta que sempre cultivou o sentimento de partilhar com o próximo. Foi depois de ver uma postagem de um produtor de flores que teve a ideia. Por conta da pandemia do novo coronavírus, um evento foi cancelado e dezenas de rosas desse produtor seriam descartadas.

Moradora de Venda Nova do Imigrante distribui flores Crédito: Divulgação

“Comprei, com amigos, seis dúzias de rosas e distribuí à noite, depois do meu trabalho. Fiz uma listinha e fui a várias casas e bairros. Fiquei com menos de 10 flores para fazer um arranjo em casa. Devido à pandemia, deixei na porta de algumas pessoas, depois, mandei a mensagem a elas, que havia deixado a flor”, conta Miriam, que é secretária numa clínica de especialidades.