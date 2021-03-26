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Mensagem positiva

Moradora compra flores para ajudar produtor e distribui em Venda Nova

A ação, segundo a idealizadora Miriam Lise Onofre Bragato, despertou mensagens de gentileza e até iniciativa de outros moradores

Publicado em 26 de Março de 2021 às 16:10

Publicado em 

26 mar 2021 às 16:10
Miriam Lise Onofre Bragato
Miriam Lise Onofre Bragato Crédito: Divulgação
Uma moradora de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, comprou seis dúzias de rosas compradas de um produtor que teria prejuízos e distribuiu a amigos e pessoas na cidade, na última quinta-feira (18). O ato de doar as flores resultou no compartilhamento de mensagens positivas para a idealizadora Miriam Lise Onofre Bragato.
Miriam conta que sempre cultivou o sentimento de partilhar com o próximo. Foi depois de ver uma postagem de um produtor de flores que teve a ideia. Por conta da pandemia do novo coronavírus, um evento foi cancelado e dezenas de rosas desse produtor seriam descartadas.
moradora de Venda Nova do Imigrante distribui flores
Moradora de Venda Nova do Imigrante distribui flores Crédito: Divulgação
“Comprei, com amigos, seis dúzias de rosas e distribuí à noite, depois do meu trabalho. Fiz uma listinha e fui a várias casas e bairros. Fiquei com menos de 10 flores para fazer um arranjo em casa. Devido à pandemia, deixei na porta de algumas pessoas, depois, mandei a mensagem a elas, que havia deixado a flor”, conta Miriam, que é secretária numa clínica de especialidades.
Miriam conta que recebeu muitas mensagens e telefonemas de agradecimento pelo gesto de amor, gentileza e positividade. “Isso desencadeou muitas coisas boas. Com certeza quero fazer de novo. Uma amiga de trabalho e seu marido compraram uma dúzia de rosas, fizeram uma cartinha de conforto e distribuíram no prédio onde moram. O intuito foi motivar as pessoas a fazer algo bom e mostrar gratidão por tê-lo feito”, contou.

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