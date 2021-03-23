Projeto social de Mimoso do Sul enfrenta dificuldades na pandemia

Projeto social em Mimoso do Sul precisa de doações Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Um projeto social que ajuda a alimentar famílias carentes de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, está passando por momentos difíceis desde o início da pandemia do novo coronavírus . Com poucas doações, o número de pessoas atendidas está cada vez mais limitado, segundo Suelen de Souza, que é a coordenadora do projeto. Ela pede ajuda.

Nas prateleiras e na geladeira do projeto restam poucos alimentos. “Já cheguei a ter que botar comida no prato e falar com os pais que eu não poderia dar a eles. Mas não tem como dar comida para a criança e o pai pegar o restinho do prato do filho e comer. O coração da gente corta”, disse.

Dispensa do projeto está com poucos alimentos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Atualmente o projeto tem atendido cerca de 30 crianças e 5 famílias da comunidade. A maior parte das doações de alimentos do projeto chegava no fim do ano, resultado de eventos que eram realizados na cidade. Mas, devido à pandemia, essas ações não puderam acontecer e, consequentemente, as doações não chegaram.

A coordenadora faz um apelo para que as pessoas ajudem. “Esta cada vez menor a doação e, por isso, faço o apelo. Tem gente passando fome, necessidades, precisando de uma cesta básica. Quando tínhamos muita comida até doávamos cestas. Nosso trabalho não pode parar, quem tem fome não pode esperar”, diz a coordenadora.

O PROJETO

O Sopão da Rosinha começou há mais de 30 anos. Dona Rosinha fazia um sopão na própria casa de segunda a sexta e alimentava cerca de 100 crianças carentes na hora do almoço. Os alimentos para a refeição vinham de doações que ela pedia de porta em porta pela cidade. O projeto cresceu, ganhou sede própria e as refeições passaram a ser diversificadas com arroz, feijão, macarrão e outros alimentos. Dona Rosinha morreu em 2018. Hoje quem coordena o projeto é a filha dela, Suelen de Souza.

Quem quiser ajudar doando alimentos, cestas básicas, gás, ou até contribuir com algum valor em dinheiro, o telefone da Suelen é (28) - 99952-9248. O pic pay dela é: @suelen.souza.pereira. Agência 0001 - cc 19221061-0. banco 380.