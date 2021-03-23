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Pedido de ajuda

Projeto social de Mimoso do Sul enfrenta dificuldades na pandemia

Sopão da Rosinha, criado há mais de 30 anos, pede ajuda para fazer refeições que são doadas para famílias carentes do município

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 mar 2021 às 17:33
Projeto social em Mimoso do Sul precisa de doações
Projeto social em Mimoso do Sul precisa de doações Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Um projeto social que ajuda a alimentar famílias carentes de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, está passando por momentos difíceis desde o início da pandemia do novo coronavírus. Com poucas doações, o número de pessoas atendidas está cada vez mais limitado, segundo Suelen de Souza, que é a coordenadora do projeto. Ela pede ajuda.
Nas prateleiras e na geladeira do projeto restam poucos alimentos. “Já cheguei a ter que botar comida no prato e falar com os pais que eu não poderia dar a eles. Mas não tem como dar comida para a criança e o pai pegar o restinho do prato do filho e comer. O coração da gente corta”, disse.
Dispensa con
Dispensa do projeto está com poucos alimentos  Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Atualmente o projeto tem atendido cerca de 30 crianças e 5 famílias da comunidade. A maior parte das doações de alimentos do projeto chegava no fim do ano, resultado de eventos que eram realizados na cidade. Mas, devido à pandemia, essas ações não puderam acontecer e, consequentemente, as doações não chegaram.
A coordenadora faz um apelo para que as pessoas ajudem. “Esta cada vez menor a doação e, por isso, faço o apelo. Tem gente passando fome, necessidades, precisando de uma cesta básica. Quando tínhamos muita comida até doávamos cestas. Nosso trabalho não pode parar, quem tem fome não pode esperar”, diz a coordenadora.

O PROJETO

O Sopão da Rosinha começou há mais de 30 anos. Dona Rosinha fazia um sopão na própria casa de segunda a sexta e alimentava cerca de 100 crianças carentes na hora do almoço. Os alimentos para a refeição vinham de doações que ela pedia de porta em porta pela cidade. O projeto cresceu, ganhou sede própria e as refeições passaram a ser diversificadas com arroz, feijão, macarrão e outros alimentos. Dona Rosinha morreu em 2018. Hoje quem coordena o projeto é a filha dela, Suelen de Souza.
Quem quiser ajudar doando alimentos, cestas básicas, gás, ou até contribuir com algum valor em dinheiro, o telefone da Suelen é (28) - 99952-9248. O pic pay dela é: @suelen.souza.pereira. Agência 0001 - cc 19221061-0. banco 380.
Com informações da repórter Junia Vasconcelos, da TV Gazeta Sul 

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