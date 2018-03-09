Sirva-se de flores: elas são saborosas e nutritivas

A chef Barbara Verzola mostra o ceviche, que leva begônia e flor de alho Crédito: Carlos Alberto Silva

Elas são lindas no jardim, num vaso sobre a mesa. Mas já pensou em colocá-las no seu prato? Delicadas e coloridas, as flores podem dar um toque especial na sua receita, da salada à sobremesa. Acredite, elas têm sabor e mais: são nutritivas.

As pétalas das flores comestíveis são fonte de vitaminas A e C, além de minerais como potássio, fósforo, cálcio e magnésio, cita a nutricionista Ravena Libalde.

Mas não pense que é só arrancar qualquer flor por aí e levar para a cozinha. É preciso saber direitinho quais são apropriadas para consumo para não correr o risco de se envenenar. Então, não compre e, principalmente, não coma se você não tem certeza.

As flores decoram muito bem o prato. Mas é preciso ter cuidado para não escolher uma que não seja comestível. Para mim, tudo que está no prato tem que ser comestível, comenta a chef Barbara Verzola, que encheu de flores seu novo cardápio no Restaurante Soeta.

Sabe a violeta? É uma das mais indicadas para culinária. Mas o tipo usado não é o encontrado na floricultura. Em algumas feiras da Grande Vitória, é possível comprar capuchinhas, outra preferida na gastronomia. Elas são lindas, bem coloridas. O sabor é meio picante, mas não arde. Lembra a picância do agrião, destaca Eliana Brum, produtora hidropônica e fornecedora de flores comestíveis para alguns dos principais chefs do Estado.

Gosto de usar flor de alecrim, de jambu. Tem umas com sabor mais neutro, outras que dão um toque de amargor. A dica é escolher a flor que combina com o prato, diz a chef Barbara.

Gosto de infância

Uma das que mais se destacam pelo sabor é a azedinha. Ela existe em várias cores, branca, rosa, vermelha... E tem um gostinho de amora. Muitos dizem que é gostinho que lembra a infância, diz Eliana.

Os bolos cobertos com flores comestíveis são a marca da pâtissier Anice Moretto. Gosto de receber as flores fresquinhas, sem agrotóxico. Umas têm mais sabor, são meio adocicadas ou mais azedinhas. Adoro usar pétalas de rosas, por exemplo, afirma ela.

A dica, segundo Anice, é manter as flores na geladeira até a hora de decorar o prato. Umas duram mais, outras menos. É bom guardá-las bem embaladas na geladeira, de preferência na gaveta de baixo, que tem menos umidade.

Calorias

Quer outro motivo para dar um toque floral às suas refeições? Flores não engordam. Elas têm baixo valor calórico: em cada 100g há, em média, 30 calorias, aponta a nutricionista.

No vídeo, produtora mostra algumas das flores comestíveis mais populares

Flores para comer

Capuchinhas: Coloridas e apimentadas

São indicadas para saladas e têm um sabor levemente picante, mas não chega a arder. E a planta inteira é comestível

Amor prefeito: Doçura e delicadeza

Como é muito delicada, a flor é usada bastante para enfeitar saladas, colocar sobre a sopa, decorar sobremesas... O sabor é levemente adocicado

Violetas: escolha o tipo certo

Lindas e versáteis, podem ser usadas em bolos, chás, saladas, geléias ou para enfeitar mesmo. Mas atenção: a que é comestível é a odorata, e não a africana que é vendida em floriculturas, que é tóxica

Flor de Hibisco: Cítrica

Por seu sabor mais cítrico, é indicada para saladas, xaropes e até para drinques

Azedinha: Sabor de infância

Pequenina e azedinha, como o nome indica, essa flor tem gosto que lembra infância, parecido com o da amora

Rosa: Perfumada

O sabor é de rosas mesmo. A higienização tem que ser delicada

Borago: Sabor de marisco