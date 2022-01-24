O produtor campeão Greciano Lacerda peneirando o café em sua propriedade rural Crédito: PMDRP/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Saca de café do ES é vendida por R$ 21 mil em concurso

Pode chamar de ouro em grão, sem problema. Uma saca de café de 61 kg foi vendida por R$ 21 mil neste fim de semana num concurso em Dores do Rio Preto , pequeno município encravado nas montanhas do Caparaó . O valor, em quilo, chegou a R$ 344 - e olha que é café in natura e pilado, antes de ser torrado.

O café do produtor Greciano Lacerda, da variedade catuaí, foi a maior estrela do 4º Conexão Caparaó", concurso de qualidade de café que é realizado anualmente no Distrito de Pedra Menina. Mas na constelação dos cafés de qualidade, outras estrelas também brilharam.

O segundo colocado na mostra foi vendido por R$ 10 mil, pouco acima do terceiro colocado, que vendeu a saca por R$ 9 mil. O mais “barato” entre os 10 mais bem colocados do concurso foi arrematado por R$ 4,3 mil. Os 10 juntos renderam incríveis R$ 80 mil no leilão.

Toda essa dinheirama tem pelo menos duas explicações: o café capixaba produzido na altitude do Caparaó é de altíssima qualidade e o preço do produto no mercado nacional e internacional disparou.

Segundo o prefeito de Dores do Rio Preto, Ninho (Cidadania), o café em seu município é produzido em terras de até 1.450 metros de altitude. “Por causa dessa altitude, o café aqui tem uma qualidade superior. Aqui vêm empresas até de outros países interessadas na compra do nosso produto”, comemora.