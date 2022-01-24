Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Saca de café do ES é vendida por R$ 21 mil em concurso

Cada quilo do grão (in natura) custou o equivalente a R$ 344;  no leilão, 10 sacas renderam um total de R$ 80 mil

Públicado em 

24 jan 2022 às 02:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O produtor campeão Greciano Lacerda peneirando o café em sua propriedade rural
O produtor campeão Greciano Lacerda peneirando o café em sua propriedade rural Crédito: PMDRP/Divulgação
Saca de café do ES é vendida por R$ 21 mil em concurso
Pode chamar de ouro em grão, sem problema. Uma saca de café de 61 kg foi vendida por R$ 21 mil neste fim de semana num concurso em Dores do Rio Preto, pequeno município encravado nas montanhas do Caparaó. O valor, em quilo, chegou a R$ 344 - e olha que é café in natura e pilado, antes de ser torrado.
O café do produtor Greciano Lacerda, da variedade catuaí, foi a maior estrela do 4º Conexão Caparaó", concurso de qualidade de café que é realizado anualmente no Distrito de Pedra Menina. Mas na constelação dos cafés de qualidade, outras estrelas também brilharam.
O segundo colocado na mostra foi vendido por R$ 10 mil, pouco acima do terceiro colocado, que vendeu a saca por R$ 9 mil. O mais “barato” entre os 10 mais bem colocados do concurso foi arrematado por R$ 4,3 mil. Os 10 juntos renderam incríveis R$ 80 mil no leilão.

Veja Também

A queda histórica de venda do produto que é a "cara" do ES

Café capixaba fatura R$ 3 bilhões de vendas no mundo em 2021

Café conilon do ES agora é marca reconhecida no Brasil e no mundo

Toda essa dinheirama tem pelo menos duas explicações: o café capixaba produzido na altitude do Caparaó é de altíssima qualidade e o preço do produto no mercado nacional e internacional disparou.
Segundo o prefeito de Dores do Rio Preto, Ninho (Cidadania), o café em seu município é produzido em terras de até 1.450 metros de altitude. “Por causa dessa altitude, o café aqui tem uma qualidade superior. Aqui vêm empresas até de outros países interessadas na compra do nosso produto”, comemora.
Neste ano, a variante Ômicron chegou a atrapalhar um pouco o concurso, realizado entre os produtores do município de Dores do Rio Preto. Dos 10 provadores profissionais de café, dois não puderam comparecer por estarem contaminados pela Covid. São esses especialistas que escolhem os dez melhores cafés que participam da final do Conexão Caparaó. O concurso, exatamente por causa da pandemia, não foi realizado em 2020 e 2021.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Café capixaba fatura R$ 3 bilhões de vendas no mundo em 2021

As máquinas pedem passagem na colheita do café conilon no ES

Cafeteria no ES dá desconto a quem se vacinou contra a Covid

ES vai inaugurar a primeira cafeteria de café conilon do mundo

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Dores do Rio Preto Agricultura familiar Café arábica Café capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados