Saca de café do ES é vendida por R$ 21 mil em concurso

Pode chamar de ouro em grão, sem problema. Uma saca de café de 61 kg foi vendida por R$ 21 mil neste fim de semana num concurso em Dores do Rio Preto
, pequeno município encravado nas montanhas do Caparaó
. O valor, em quilo, chegou a R$ 344 - e olha que é café in natura e pilado, antes de ser torrado.
O café do produtor Greciano Lacerda, da variedade catuaí, foi a maior estrela do 4º Conexão Caparaó", concurso de qualidade de café que é realizado anualmente no Distrito de Pedra Menina. Mas na constelação dos cafés
de qualidade, outras estrelas também brilharam.
O segundo colocado na mostra foi vendido por R$ 10 mil, pouco acima do terceiro colocado, que vendeu a saca por R$ 9 mil. O mais “barato” entre os 10 mais bem colocados do concurso foi arrematado por R$ 4,3 mil. Os 10 juntos renderam incríveis R$ 80 mil no leilão.
Toda essa dinheirama tem pelo menos duas explicações: o café capixaba produzido na altitude do Caparaó é de altíssima qualidade e o preço do produto no mercado nacional e internacional disparou.
Segundo o prefeito de Dores do Rio Preto, Ninho (Cidadania), o café em seu município é produzido em terras de até 1.450 metros de altitude. “Por causa dessa altitude, o café aqui tem uma qualidade superior. Aqui vêm empresas até de outros países interessadas na compra do nosso produto”, comemora.
Neste ano, a variante Ômicron
chegou a atrapalhar um pouco o concurso, realizado entre os produtores do município de Dores do Rio Preto. Dos 10 provadores profissionais de café, dois não puderam comparecer por estarem contaminados pela Covid
. São esses especialistas que escolhem os dez melhores cafés que participam da final do Conexão Caparaó. O concurso, exatamente por causa da pandemia, não foi realizado em 2020 e 2021.