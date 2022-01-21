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carLeonel Ximenes

A queda histórica de venda do produto que é a "cara" do ES

Mesmo com o crescimento da produção, volume de exportação é o menor em 38 anos

Públicado em 

21 jan 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pé de café arábica.
Café arábica: logística deficiente contribuiu para a queda das exportações  pelo ES Crédito: Roberto Barros/Divulgação
As exportações de café arábica pelo Espírito Santo seguem caindo com o passar dos anos: o volume registrado em 2021 é o menor em 22 anos e, possivelmente, o Estado não tem uma exportação de café arábica tão baixa desde o ano de 1983, mesmo com o crescimento da produção de lá pra cá, segundo dados do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV).
Vários fatores contribuíram para o desempenho ruim das exportações do arábica pelo ES, entre eles, o fator logístico. Para o CCV, o aparato logístico do Espírito Santo não tem sido capaz de dar competitividade para escoar a produção de café arábica local e de regiões produtoras vizinhas. Mas não é só isso.
“Para além da estrutura logística limitada, fatores específicos que contribuíram para a redução dos embarques em 2021 foram a valorização do preço do café conilon diante de seu concorrente, o robusta do Vietnã e a crise logística global que impactou em rolagens de cargas, a elevação do custo do frete internacional e a disponibilidade limitada de contêineres”, enumera Márcio Cândido Ferreira, presidente do Centro de Comércio do Café.

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Aliás, 2021 não foi um ano especialmente profícuo para as exportações de café em geral pelo Espírito Santo. O total das exportações capixabas no ano passado, sob todas as formas, foi de 4,6 milhões de sacas, resultado 28% inferior ao verificado em 2020. A receita cambial de 2021 somou US$ 513 milhões (R$ 2,8 bilhões), ficando 6% abaixo da receita do ano anterior.
Em compensação, nem tudo azedou no café capixaba, em relação ao desempenho do comércio exterior Pelos dados do CCV, a exportação de café solúvel ultrapassou a marca de 414 mil sacas de 60 quilos em 2021, maior volume da história, superando em 8% o recorde anterior (382 mil sacas em 2020). A receita obtida com a exportação de solúvel em 2021 foi de US$ 46 milhões (R$ 251 milhões), ligeiramente superior à de 2020.

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“Desde o ano de 2017, as exportações de café solúvel pelo Espírito Santo vêm crescendo ininterruptamente, a uma média de 7% ao ano, como resultado de um longo trabalho de planejamento e promoção comercial realizado pelas indústrias exportadoras, aliado ao crescimento do consumo mundial de café solúvel”, explica Ferreira.
“Se analisado o crescimento de 2018 a 2021, a média salta para 10% ao ano. Em cinco anos, o crescimento não foi maior por fatores ligados à crise econômica em 2014, pouca oferta de matéria-prima de 2016 a 2017 e, mais recentemente, à elevação expressiva dos preços dos insumos”, complementa o dirigente.
OS 10 MAIORES IMPORTADORES DE CAFÉ DO ES EM 2021
  • México (712 mil sacas)
  • EUA (683 mil)
  • Indonésia (329 mil)
  • Turquia (319 mil)
  • Alemanha (298 mil)
  • Espanha (252 mil)
  • Colômbia (251 mil)
  • Argentina (240 mil
  • Argélia (183 mil)
  • Rússia (178 mil)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Logística Dólar Café arábica Comércio exterior Café capixaba
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