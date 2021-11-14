O prêmio Coffee of The Year (COY), realizado na Semana Internacional do Café (SIC) 2021, elegeu os melhores cafés do país, na noite de sexta-feira (12), e seis capixabas estão entre eles. O Espírito Santo conquistou o primeiro lugar na categoria Canéfora/Conilon e o segundo lugar na categoria Arábica.
CANÉFORA/CONILON
- 1º lugar: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - SITIO GRÃOS DE OURO - MUQUI
- 4º lugar: LUCIANO DUTRA PIMENTA - FAZENDA BONFIM - AFONSO CÁUDIO
ARÁBICA
- 2º lugar: THIAGO DIAS DOURO - SÍTIO DENIZAR - MACHERAL FLORIANO
- 3º lugar: RONALDO PANSINI - SÍTIO MATA FRIA - CONCEIÇÃO DO CASTELO
- 7º lugar: ALTILINA LACERDA - SÍTIO FORQUILHA DO RIO - DORES DO RIO PRETO
- 8º lugar: LEONARDO GONÇALVES - SITIO AO LEU - DORES DO RIO PRETO
O QUE É O 'COFFEE OF THE YHEAR'?
A competição foi criada em 2012, com o objetivo de reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando assim o desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e a divulgação de novas origens do café.
O concurso, que acontece anualmente na Semana Nacional do Café, conta com duas fases. Na primeira, as amostras enviadas por produtores de todo o Brasil são torradas e provadas por profissionais licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI). Na segunda fase, as melhores amostras participam da Semana Internacional do Café e são provadas por compradores.
Coffee of the Year 2021 - cafés do ES vencem prêmio de melhor do Brasil
Ao final, as 21 melhores amostras classificadas vão para a final do concurso, sendo 10 de café arábica, cinco de canéfora, três de fermentação induzida arábica e três de fermentação induzida canéfora. A revelação e premiação do café mais pontuado acontece durante a semana.