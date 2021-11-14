Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Agro
  • 'Coffee of the Year 2021': cafés do ES vencem prêmio de melhor do Brasil
Conilon e Arábica

'Coffee of the Year 2021': cafés do ES vencem prêmio de melhor do Brasil

O Espírito Santo conquistou o primeiro lugar na categoria Canéfora/Conilon e o segundo lugar na categoria Arábica; outros quatro capixabas ficaram entre os 10 melhores
Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 

14 nov 2021 às 15:27

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 15:27

O prêmio Coffee of The Year (COY), realizado na Semana Internacional do Café (SIC) 2021, elegeu os melhores cafés do país, na noite de sexta-feira (12), e seis capixabas estão entre eles. O Espírito Santo conquistou o primeiro lugar na categoria Canéfora/Conilon e o segundo lugar na categoria Arábica. 
'Coffee of the Year 2021': cafés do ES vencem prêmio de melhor do Brasil
'Coffee of the Year 2021': cafés do ES vencem prêmio de melhor do Brasil Crédito: Incaper

CANÉFORA/CONILON

  • 1º lugar: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - SITIO GRÃOS DE OURO - MUQUI
  • 4º lugar: LUCIANO DUTRA PIMENTA - FAZENDA BONFIM - AFONSO CÁUDIO

ARÁBICA

  • 2º lugar: THIAGO DIAS DOURO - SÍTIO DENIZAR - MACHERAL FLORIANO
  • 3º lugar: RONALDO PANSINI - SÍTIO MATA FRIA - CONCEIÇÃO DO CASTELO
  • 7º lugar: ALTILINA LACERDA - SÍTIO FORQUILHA DO RIO - DORES DO RIO PRETO
  • 8º lugar: LEONARDO GONÇALVES - SITIO AO LEU - DORES DO RIO PRETO
Cultivo de café conilon no Sítio Terra Alta, na região do Caparaó
Cultivo de café conilon na região do Caparaó Crédito: Vagner Benezath

O QUE É O 'COFFEE OF THE YHEAR'?

A competição foi criada em 2012, com o objetivo de reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando assim o desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e a divulgação de novas origens do café.

Veja Também

Café capixaba fatura R$ 3 bilhões de vendas no mundo em 2021

Conheça quatro locais para tomar café em grande estilo no ES

O concurso, que acontece anualmente na Semana Nacional do Café, conta com duas fases. Na primeira, as amostras enviadas por produtores de todo o Brasil são torradas e provadas por profissionais licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI). Na segunda fase, as melhores amostras participam da Semana Internacional do Café e são provadas por compradores.
Coffee of the Year 2021 - cafés do ES vencem prêmio de melhor do Brasil
Ao final, as 21 melhores amostras classificadas vão para a final do concurso, sendo 10 de café arábica, cinco de canéfora, três de fermentação induzida arábica e três de fermentação induzida canéfora. A revelação e premiação do café mais pontuado acontece durante a semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Dores do Rio Preto espírito santo Marechal Floriano Afonso Cláudio Muqui Conceição do Castelo Café arábica Café capixaba Café Conilon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados