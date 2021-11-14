O prêmio Coffee of The Year (COY), realizado na Semana Internacional do Café (SIC) 2021, elegeu os melhores cafés do país, na noite de sexta-feira (12), e seis capixabas estão entre eles. O Espírito Santo conquistou o primeiro lugar na categoria Canéfora/Conilon e o segundo lugar na categoria Arábica.

'Coffee of the Year 2021': cafés do ES vencem prêmio de melhor do Brasil Crédito: Incaper

CANÉFORA/CONILON

1º lugar: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - SITIO GRÃOS DE OURO - MUQUI

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - SITIO GRÃOS DE OURO - MUQUI 4º lugar: LUCIANO DUTRA PIMENTA - FAZENDA BONFIM - AFONSO CÁUDIO

ARÁBICA

2º lugar: THIAGO DIAS DOURO - SÍTIO DENIZAR - MACHERAL FLORIANO

THIAGO DIAS DOURO - SÍTIO DENIZAR - MACHERAL FLORIANO 3º lugar: RONALDO PANSINI - SÍTIO MATA FRIA - CONCEIÇÃO DO CASTELO



RONALDO PANSINI - SÍTIO MATA FRIA - CONCEIÇÃO DO CASTELO 7º lugar: ALTILINA LACERDA - SÍTIO FORQUILHA DO RIO - DORES DO RIO PRETO



ALTILINA LACERDA - SÍTIO FORQUILHA DO RIO - DORES DO RIO PRETO 8º lugar: LEONARDO GONÇALVES - SITIO AO LEU - DORES DO RIO PRETO

Cultivo de café conilon na região do Caparaó Crédito: Vagner Benezath

O QUE É O 'COFFEE OF THE YHEAR'?

A competição foi criada em 2012, com o objetivo de reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando assim o desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e a divulgação de novas origens do café.

O concurso, que acontece anualmente na Semana Nacional do Café, conta com duas fases. Na primeira, as amostras enviadas por produtores de todo o Brasil são torradas e provadas por profissionais licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI). Na segunda fase, as melhores amostras participam da Semana Internacional do Café e são provadas por compradores.

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