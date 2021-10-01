Conheça quatro locais para tomar café em grande estilo no ES

A aconchegante cafeteria e pousada Villa Januária fica em Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação/ Villa Januária

O bom e tradicional café é uma das bebidas mais apreciadas na mesa dos brasileiros. Mas é também um símbolo forte da gastronomia, e impulsiona o turismo no Espírito Santo . Nas montanhas capixabas, cafeterias especializadas são consideradas verdadeiros templos para os amantes da bebida e oferecem ainda visuais deslumbrantes para uma imersão no mundo do café.

A Gazeta listou algumas opções para degustar um bom café, apreciando verdadeiros paraísos naturais. Seja com uma decoração rústica ou mais moderna, em meio à natureza das serras do Caparaó ou com vista para a Pedra Azul, em Domingos Martins , o café é a estrela desses locais, principalmente pelas bebidas feitas com grãos especiais. A reportagem delistou algumas opções para degustar um bom café, apreciando verdadeiros paraísos naturais.

CASA CAMOCIM

Localizada na Rota do Carmo, a dois quilômetros da BR 262 , no distrito de Pedra Azul , Domingos Martins, está a Casa Camocim . O empreendimento, que inicialmente era um receptivo para compradores internacionais de café, abriu suas portas para o público geral em meio à pandemia.

Casa Camocim fica no distrito de Pedra Azul, Domingos Martins

O proprietário do local, Henrique Sloper, explica que a Fazenda Camocim é pioneira da produção de cafés orgânicos nessa região do Espírito Santo, e é possível, com agendamento, realizar uma visita guiada para conhecer diversas etapas, entre elas: plantio, cultivo orgânico e biodinâmico, colheita, beneficiamento e torra.

A cafeteria abre de sexta a domingo, das 10h às 17h. Para agendamento, o contato é o (27) 99831-4502.

LE MAIAN

Bem perto dali e aos pés da pedra mais famosa do Estado, a Pedra Azul, está o Le Maian. A cafeteria fica dentro da Cavalgada Ecológica Fjordland, o local mais próximo do ponto turístico e que tem uma vista deslumbrante.

Segundo a proprietária, Kênia Maia, a cafeteria abriu em 2019 e, além do café com grãos especiais produzidos na fazenda, o espaço tem um cardápio variado de doces, tortas, bolos, pães e pratos salgados, feitos artesanalmente.

Cafeteria Le Maian

Requisitado para ensaios fotográficos, o espaço pode ser locado por meio de agendamento às terças, às quartas e às quintas. A Le Maian fica na Rota do Lagarto, no km 2,2. A entrada na Cavalgada Ecológica Fjordland custa R$ 5. O valor é revertido para projetos sociais do Instituto Erling Lorentzen. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 17h e, aos sábados, de 10h às 19h.

VILLA JANUÁRIA

Região do Caparaó capixaba, no município de A aconchegante cafeteria e pousada Villa Januária é outro lugar de destaque. No coração dacapixaba, no município de Dores do Rio Preto , a cafeteria possui vista panorâmica para o chamado Vale do Paraíso.

Com a tranquilidade e o ar puro da Mata Atlântica, é possível saborear cafés cultivados na propriedade e também da região. “Nossa cafeteria funciona desde 2007. Sou degustadora de café, portanto, eu mesma realizo as seleções dos lotes e faço as torras também”, conta a proprietária, Cecília Nakao.

VILLA JANUÁRIA

Com a chegada da nova estação, a cafeteria está em produção especial na confeitaria, com o desfile da “coleção primavera de bolos”. O funcionamento é de sexta a domingo, de 12h às 16h30. Para chegar ao local, basta seguir em direção à portaria capixaba do Parque Nacional do Caparaó. A Vila Januária está entre a comunidade de Pedra Menina e a portaria do parque.

KHAS CAFÉ

, o Khas Café e seu lavandário rendem imagens perfeitas. A sócia-proprietária do Grupo Khas, Roberta Aguilar, contou que o espaço abriu em fevereiro de 2020 e, além de produzir lavandas e cafés especiais, são cultivados lá cogumelos e amoras. Na Região Serrana, em Venda Nova do Imigrante o Khas Café e seu lavandário rendem imagens perfeitas. A sócia-proprietária do Grupo Khas, Roberta Aguilar, contou que o espaço abriu em fevereiro de 2020 e, além de produzir lavandas e cafés especiais, são cultivados lá cogumelos e amoras.

Com vista para a Pedra Azul, o Vale do Caxixe e o Forno Grande, em Castelo , a cafeteria tem um empório, gifts turísticos, produtos para o bem-estar produzidos com lavanda e uma galeria de arte.

Khas Café

O Khas possui lounges para quem deseja desfrutar de um belo pôr do sol. Porém, tais espaços precisam ser agendados com antecedência, assim como para ensaios fotográficos profissionais. O funcionamento é aos sábados e aos domingos, das 14h às 18h, e as reservas podem ser feitas pelo número (27) 99615-3005. Para o espaço comum não é necessário agendamento. A entrada custa R$ 100 por carro e o valor pode ser revertido em consumação no local.