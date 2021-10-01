Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vistas deslumbrantes

Conheça quatro locais para tomar café em grande estilo no ES

Além de um bom café produzido nas propriedades, cafeterias atraem turistas para destinos que esbanjam beleza nas regiões Serrana e do Caparaó

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 08:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 out 2021 às 08:26
A aconchegante cafeteria e pousada Villa Januária fica em Dores do Rio Preto
A aconchegante cafeteria e pousada Villa Januária fica em Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação/ Villa Januária
O bom e tradicional café é uma das bebidas mais apreciadas na mesa dos brasileiros. Mas é também um símbolo forte da gastronomia, e impulsiona o turismo no Espírito Santo. Nas montanhas capixabas, cafeterias especializadas são consideradas verdadeiros templos para os amantes da bebida e oferecem ainda visuais deslumbrantes para uma imersão no mundo do café.
Seja com uma decoração rústica ou mais moderna, em meio à natureza das serras do Caparaó ou com vista para a Pedra Azul, em Domingos Martins, o café é a estrela desses locais, principalmente pelas bebidas feitas com grãos especiais. A reportagem de A Gazeta listou algumas opções para degustar um bom café, apreciando verdadeiros paraísos naturais.

CASA CAMOCIM

Localizada na Rota do Carmo, a dois quilômetros da BR 262, no distrito de Pedra Azul, Domingos Martins, está a Casa Camocim. O empreendimento, que inicialmente era um receptivo para compradores internacionais de café, abriu suas portas para o público geral em meio à pandemia.

Casa Camocim fica no distrito de Pedra Azul, Domingos Martins

O proprietário do local, Henrique Sloper, explica que a Fazenda Camocim é pioneira da produção de cafés orgânicos nessa região do Espírito Santo, e é possível, com agendamento, realizar uma visita guiada para conhecer diversas etapas, entre elas: plantio, cultivo orgânico e biodinâmico, colheita, beneficiamento e torra.
A cafeteria abre de sexta a domingo, das 10h às 17h. Para agendamento, o contato é o (27) 99831-4502.

LE MAIAN

Bem perto dali e aos pés da pedra mais famosa do Estado, a Pedra Azul, está o Le Maian. A cafeteria fica dentro da Cavalgada Ecológica Fjordland, o local mais próximo do ponto turístico e que tem uma vista deslumbrante.
Segundo a proprietária, Kênia Maia, a cafeteria abriu em 2019 e, além do café com grãos especiais produzidos na fazenda, o espaço tem um cardápio variado de doces, tortas, bolos, pães e pratos salgados, feitos artesanalmente.

Cafeteria Le Maian

Requisitado para ensaios fotográficos, o espaço pode ser locado por meio de agendamento às terças, às quartas e às quintas. A Le Maian fica na Rota do Lagarto, no km 2,2. A entrada na Cavalgada Ecológica Fjordland custa R$ 5. O valor é revertido para projetos sociais do Instituto Erling Lorentzen. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 17h e, aos sábados, de 10h às 19h.

VILLA JANUÁRIA

A aconchegante cafeteria e pousada Villa Januária é outro lugar de destaque. No coração da Região do Caparaó capixaba, no município de Dores do Rio Preto, a cafeteria possui vista panorâmica para o chamado Vale do Paraíso.
Com a tranquilidade e o ar puro da Mata Atlântica, é possível saborear cafés cultivados na propriedade e também da região. “Nossa cafeteria funciona desde 2007. Sou degustadora de café, portanto, eu mesma realizo as seleções dos lotes e faço as torras também”, conta a proprietária, Cecília Nakao.

VILLA JANUÁRIA

Com a chegada da nova estação, a cafeteria está em produção especial na confeitaria, com o desfile da “coleção primavera de bolos”. O funcionamento é de sexta a domingo, de 12h às 16h30. Para chegar ao local, basta seguir em direção à portaria capixaba do Parque Nacional do Caparaó. A Vila Januária está entre a comunidade de Pedra Menina e a portaria do parque.

KHAS CAFÉ

Na Região Serrana, em Venda Nova do Imigrante, o Khas Café e seu lavandário rendem imagens perfeitas. A sócia-proprietária do Grupo Khas, Roberta Aguilar, contou que o espaço abriu em fevereiro de 2020 e, além de produzir lavandas e cafés especiais, são cultivados lá cogumelos e amoras.
Com vista para a Pedra Azul, o Vale do Caxixe e o Forno Grande, em Castelo, a cafeteria tem um empório, gifts turísticos, produtos para o bem-estar produzidos com lavanda e uma galeria de arte.

Khas Café

O Khas possui lounges para quem deseja desfrutar de um belo pôr do sol. Porém, tais espaços precisam ser agendados com antecedência, assim como para ensaios fotográficos profissionais. O funcionamento é aos sábados e aos domingos, das 14h às 18h, e as reservas podem ser feitas pelo número (27) 99615-3005. Para o espaço comum não é necessário agendamento. A entrada custa R$ 100 por carro e o valor pode ser revertido em consumação no local. 
Cafeteria Khas Café no ES
A cafeteria Khas Café possui lounges de onde se avista o pôr do sol  Crédito: Instagram/Silvana Bellon

Veja Também

Que tal um café da manhã nas montanhas? Confira 3 dicas

4 restaurantes de comida caipira para visitar nas montanhas do ES

Vai a Pedra Azul? Conheça novos pratos e restaurantes da região

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Castelo Domingos Martins Dores do Rio Preto Turismo no ES Venda Nova do Imigrante Café capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados