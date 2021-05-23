As máquinas pedem passagem na colheita do café conilon no ES

Apesar da produção menor em Jaguaré e da pandemia, a safra de conilon gerar mais de 10 milhões de sacas este ano, um aumento de 10,38 % em relação ao ano passado, período em que foram colhidas pouco mais de 9 milhões sacas , de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O bom desempenho se deve à bienalidade da lavoura cafeeira, na qual a colheita é melhor em um ano e mais tímida no seguinte. Já em relação ao café arábica, a expectativa é de queda na produção, também por causa dessa característica. Em 2020, os produtores de café arábica comemoram a maior safra de todos os tempos, segundo técnicos da área. Foram 4.765 milhões de sacas colhidas, ao passo que neste ano a expectativa é de que a colheita chegue a quase 3.300 milhões de sacas, o que corresponde a uma queda de 30,91%, em relação ao período anterior.