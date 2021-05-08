ES: inovação é um dos grandes diferenciais no novo mundo dos cafés

Avanços alcançados na produção de cafés no Espírito Santo não se prendem tanto mais a questões de produtividade, resistência às variações climáticas e qualidades inerentes às novas variedades

Mas, o grande diferencial atualmente, e que vem se mostrando de forma crescente nesse novo mundo dos cafés, está na incorporação de conhecimentos científicos, desenvolvimento de pesquisas, aplicações de novas tecnologias e processos continuados de inovação. E é nesse campo que o Espírito Santo vem se colocando e ocupando espaços: produção cada vez mais sustentável, tecnologicamente avançada, complexa e sofisticada.