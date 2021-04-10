Economia brasileira passa por processo de 'reprimarização'

Vejamos o caso da China. Em 1980, o Brasil exportou cerca de 9 bilhões de dólares de produtos manufaturados. Mais do que a China, cujo valor chegou a 8,7 bilhões. Hoje a China exporta o equivalente a 40 vezes o que exporta o Brasil de produtos manufaturados: 2,5 trilhões de dólares contra apenas 60 bilhões do Brasil.