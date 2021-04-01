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Crise da Covid

Produção industrial cai 0,7% em fevereiro ante janeiro, revela IBGE

Em relação aos bens de consumo, a produção registrou queda de 1,1% na passagem de janeiro para fevereiro. Na comparação com fevereiro de 2020, houve redução de 3,2%

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 10:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 abr 2021 às 10:12
Mulheres em fábrica da GM no Brasil
Setor industrial tem sido fortemente abalado pela crise da Covid Crédito: GM/Divulgação
A produção industrial caiu 0,7% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, divulgou na manhã desta quinta-feira, dia 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a fevereiro de 2020, a produção subiu 0,4%. A indústria acumula alta de 1,3% no ano de 2021. Em 12 meses, a produção acumula queda de 4,2%, de acordo com o IBGE.
A produção da indústria de bens de capital recuou 1,5% em fevereiro ante janeiro. Na comparação com fevereiro de 2020, o indicador avançou 16,1%. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), divulgados pelo IBGE. No acumulado em 12 meses, houve redução de 7,3% na produção de bens de capital.
Em relação aos bens de consumo, a produção registrou queda de 1,1% na passagem de janeiro para fevereiro. Na comparação com fevereiro de 2020, houve redução de 3,2%. No acumulado em 12 meses, a produção de bens de consumo diminuiu 9,0%.

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Na categoria de bens de consumo duráveis, a produção encolheu 4,6% em fevereiro ante janeiro. Em relação a fevereiro de 2020, houve queda de 8,4%. Em 12 meses, a produção diminuiu 20,1%.
Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve redução de 0,3% na produção em fevereiro ante janeiro. Na comparação com fevereiro do ano anterior, a produção caiu 1,6%. A taxa em 12 meses ficou negativa em 5,9%.
Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção subiu 0,6% em fevereiro ante janeiro. Em relação a fevereiro do ano passado, houve uma alta de 0,5%. No acumulado em 12 meses, os bens intermediários tiveram redução de 0,9%.
O índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou elevação de 0,2% em fevereiro.

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