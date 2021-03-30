Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise da pandemia

Taxas de juros altas e burocracia travam crédito para indústrias do ES

Pesquisa da Findes aponta que quase metade dos empresários do setor no Estado que buscaram por um empréstimo precisavam de capital de giro. Outros 33% relataram que o objetivo era usar recursos para fazer investimentos

Publicado em 30 de Março de 2021 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2021 às 16:21
Indústria, metalúrgica, siderúrgica, fábrica
Trabalhador em indústria: setor tem sido impactado pela pandemia Crédito: Miguel Ângelo/CNI
pandemia do coronavírus impactou fortemente o caixa das empresas. No setor industrial, a saída para muitos negócios tem sido reduzir ou paralisar a produção diante das novas restrições no Espírito Santo e no Brasil. Apesar desse cenário, boa parte das indústrias capixabas ainda encontram grande dificuldade para obter crédito.
Taxas de juros altas e burocracia travam crédito para indústrias do ES
Pesquisa realizada com empresários do setor pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) apontou que as taxas de juros elevadas, exigência de garantias e a burocracia são as principais dificuldades e  impedimentos apontados por 85,5% das indústrias capixabas que buscam por empréstimos.

Veja Também

Pandemia faz indústrias do ES reduzirem e até pararem produção

Indústrias negociam compra de doses de vacina contra a Covid para o ES

Outras dificuldades citadas foram a falta de certidões por parte das empresas (registro Serasa e SPC), prazos curtos e exigência de reciprocidade, que é a concessão de empréstimo apenas mediante a aquisição de outros produtos junto à instituição financeira.

MOTIVOS

Já com relação ao motivo para solicitar o empréstimo, 48,7% das indústrias responderam que precisavam de capital de giro, podendo ser a curto, médio ou longo prazo. Já 33,3% relataram que fariam investimentos em estrutura e maquinário e outros 5,6% apontaram o investimento em inovação.
Também foram citados o uso do crédito para financiamento à exportação ou exportação, renegociação de dívidas e operação de Antecipação de Crédito de Exportação (ACE).
O levantamento foi realizado pelo Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC-ES) da Findes, durante o mês de março de 2021, por meio de questionário a empresas de diversos segmentos da indústria. Das empresas respondentes, 47% eram microempresas, 40% empresas de pequeno porte e os outros 13% empresas de médio porte.
O responsável pelo NAC-ES, Leonel Piovezan, explica que a pesquisa tem como objetivo mapear quais as modalidades de crédito que as empresas precisam nesse momento, seja capital giro, aquisição de máquina, entre outros, e também identificar os entraves que o empresário enfrenta na hora de buscar o recurso junto ao banco.
“Com os dados obtidos iremos apresentar e sugerir as instituições financeiras parceiras, o desenvolvimento de soluções especificas de crédito para a indústria”, comenta.
* Com informações da Findes

Veja Também

Empresários assumem protagonismo para combater a Covid no ES e no Brasil

Fundo de R$ 250 milhões para salvar empregos e empresas é aprovado no ES

Veja quais os benefícios econômicos criados pelo governo do ES e quem terá direito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

indústria Findes Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados