Economia brasileira está sob ameaça da estagflação

Como dizia o filósofo Santo Agostinho no seu livro “Confissões”, o passado já não é, fixando-se apenas na memória, o presente flui, pois vive-se sempre o presente, e o futuro se mostra através de expectativas. Trazendo essa reflexão para o campo da economia, ainda temos a estagflação apenas na memória, e de tempos bem próximos: 2015 e 2016. Para alguns, talvez nem na memória está. Mas, na fluidez do presente, podemos detectar elementos a alimentar expectativas do que possa acontecer. É onde encontramos “germens” de estagflação já operando e influenciando expectativas e decisões no presente.