Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Radar econômico

Economia brasileira está sob ameaça da estagflação

Possível retomada da economia em V parece agora sucumbir aos caos da pandemia

Publicado em 20 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 mar 2021 às 02:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Queda no PIB
Queda no PIB impactou a economia Crédito: Pixabay
As expectativas, muito provavelmente espelhando mais desejos do que perspectivas concretas e validação de fato, no tempo, que vislumbravam uma possível retomada da economia em V, parece agora sucumbirem aos caos da pandemia. Simbolicamente, a parcela visível do V detectada na segunda metade de 2020, serviu apenas para acalentar expectativas. Porém, sem o acionamento das engrenagens que normalmente fazem a economia reagir e caminhar mais seguramente. Ao contrário, o país se vê, agora, sob a ameaça de um fenômeno, que não é novo, chamado estagflação.
Como dizia o filósofo Santo Agostinho no seu livro “Confissões”, o passado já não é, fixando-se apenas na memória, o presente flui, pois vive-se sempre o presente, e o futuro se mostra através de expectativas. Trazendo essa reflexão para o campo da economia, ainda temos a estagflação apenas na memória, e de tempos bem próximos: 2015 e 2016. Para alguns, talvez nem na memória está. Mas, na fluidez do presente, podemos detectar elementos a alimentar expectativas do que possa acontecer. É onde encontramos “germens” de estagflação já operando e influenciando expectativas e decisões no presente.

Veja Também

Avanço da Covid ameaça retomada em V da economia do ES

Ritmo da vacinação vai ditar crescimento da economia e criação de empregos

Desaceleração da economia brasileira ameaça recuperação em 'V'

Mas, o que significa estagflação? Casos clássicos de estagflação são reportados ao período pós Segunda Guerra na Alemanha, e nos Estados Unidos, nas décadas de 1960 e 1970. Acontece quando o processo inflacionário, ou seja, de aumento médio de preços, vem associado à queda geral das atividades econômicas. Exatamente o que aconteceu em 2015 e 2016. Nesses dois anos, enquanto a inflação acumulada chegou a cerca de 23%, as atividades econômicas caíram em torno de 8%.
A estagflação já é detectada quando comparamos a variação do PIB e da inflação nos últimos 12 meses. Enquanto ainda não recuperamos o patamar do PIB, que caiu 4,3% em 2020, a inflação já chega a 7,4%. E a tendência é que esse movimento se mantenha, principalmente por conta do recrudescimento da pandemia e lentidão na vacinação em massa.
Em economia, as expectativas desempenham um papel fundamental nas decisões que acontecem no fluir do tempo presente. Expectativas mais positivas, por exemplo, tendem a antecipar decisões de investimentos e gastos. Ao contrário de expectativas em queda, que normalmente fazem os entes econômicos retardarem ou mesmo desistirem de suas decisões pensadas para o presente. E é esse o cenário que se desenha para este ano, infelizmente.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

Pandemia acelerou o capitalismo de vigilância

Saiba por que o câmbio no Brasil está sob pressão

O que Bolsonaro fez com a Petrobras pode se transformar em tiro no pé

O Brasil está patinando na economia

Transformações em curso vão exigir que capitalismo seja repensado

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia PIB Inflação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados