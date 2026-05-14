Frio chegando: 5 cuidados para evitar ansiedade e estresse em cães

Dias frios podem alterar o comportamento e a rotina dos cães Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Mesmo antes da chegada oficial do inverno, que começa no dia 21 de junho, as primeiras ondas de frio já começam a mudar a rotina dos brasileiros em diferentes regiões do país. Neste mês de maio, previsões meteorológicas indicam a chegada de novas frentes frias e massas de ar polar, com queda nas temperaturas, madrugadas geladas e possibilidade de geadas em algumas regiões.

Mas não são apenas os humanos que sentem os impactos do clima mais frio . Durante essa época do ano, muitos cães passam a apresentar mudanças importantes de comportamento, principalmente pela redução de passeios, brincadeiras e estímulos diários.

Segundo André Cavalieri, especialista em psicologia canina e sócio-fundador da Dog Corner, é comum que os cães demonstrem menos disposição durante os períodos gelados. “Com a chegada do frio, muitos cães apresentam diminuição da energia, passam a dormir mais e demonstram menos interesse por passeios e brincadeiras ao ar livre. Também é comum uma busca maior por contato físico e por locais mais aquecidos, como sofá e cama”, explica.

Além disso, a redução de exercícios físicos e estímulos mentais pode favorecer quadros de ansiedade, estresse e comportamentos destrutivos. “Menos atividade física e menos estímulo mental facilitam o acúmulo de energia e frustração. Isso pode desencadear ansiedade, hiperatividade dentro de casa e comportamentos destrutivos, como mastigação excessiva, arranhões e destruição de objetos”, destaca André Cavalieri.

A seguir, o especialista lista 5 cuidados importantes para manter os cães mais equilibrados durante os dias frios. Confira!

1. Mantenha brincadeiras dentro de casa

Mesmo em dias frios ou chuvosos, é importante manter sessões curtas e frequentes de brincadeiras dentro de casa. Jogos de busca, puxão de corda e pequenas atividades ajudam no gasto de energia e evitam que o cão fique muito tempo ocioso.

2. Aposte em estímulos mentais

Brinquedos dispensadores de alimento, puzzles alimentares e esconder petiscos pela casa ajudam o cão a se manter mentalmente ativo durante os dias frios. Esse tipo de atividade também ajuda a reduzir comportamentos ligados ao tédio e à frustração.

Treinos de obediência e truques auxiliam no estímulo mental do cachorro Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

3. Faça pequenos treinos durante o dia

Treinos de obediência e truques simples por cerca de 5 a 10 minutos, pelo menos duas vezes ao dia, ajudam bastante no estímulo mental e na manutenção da rotina do animal. Além de ajudar no gasto de energia mental, esses momentos estimulam o foco, a concentração e fortalecem a comunicação entre tutor e cachorro.

4. Observe sinais de energia acumulada

Inquietação, hiperapetite, mastigação excessiva, latidos contínuos, destruição de objetos e dificuldade para dormir podem indicar que o cão está precisando de mais estímulos físicos e mentais. A energia acumulada costuma aparecer em forma de comportamentos indesejados.

5. Dê atenção especial aos cães mais sensíveis

Cães com alta demanda de atividade física, filhotes , cães ansiosos, resgatados ou com histórico de abandono costumam sentir mais as mudanças de rotina durante o frio. Já cães idosos e animais com problemas articulares precisam de exercícios de baixo impacto e ambientes mais aquecidos.