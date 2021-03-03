Desaceleração da economia brasileira ameaça recuperação em 'V'

Efeitos da pandemia do coronavírus na economia serão dramáticos Crédito: Pixabay/Divulgação

BRASÍLIA - A desaceleração da economia brasileira no quarto trimestre de 2020 e a expectativa de estagnação ou retração nos três primeiros meses de 2021 coloca em dúvida a recuperação em "V" esperada pelo governo para este ano

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu 3,2% no quarto trimestre, em relação aos três meses imediatamente anteriores.

No terceiro trimestre, havia crescido 7,7% sobre o período imediatamente anterior. Na comparação com o quarto trimestre de 2019, o PIB caiu 4,1%.

Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam crescimento de 2,8% na comparação trimestral e queda de 1,6% em relação ao quarto trimestre de 2019.

O Ministério da Economia projetava queda de 4,5% para o ano de 2020. Apesar do crescimento no quarto trimestre, a economia brasileira não voltou ao nível pré-crise. Ainda está 1,2% abaixo do último trimestre de 2019. O resultado também se encontra 4,4% abaixo do pico registrado no início de 2014.

REDUÇÃO DO AUXÍLIO

Entre os fatores que reduziram o ritmo de crescimento no último trimestre do ano está o corte no valor da cota do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300. O fim do benefício e de outros estímulos no início deste ano afetaram ainda mais a recuperação da economia.

COMO É COMPOSTO O PIB?

Estudo do pesquisador Vinícius Botelho, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), divulgado em dezembro já mostrava que cerca de 7 milhões de pessoas voltaram a ficar abaixo do nível de pobreza de até R$ 5,50 por dia em outubro, em relação ao verificado em setembro, por causa da redução no valor do auxílio.