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Crise da Covid

Desaceleração da economia brasileira ameaça recuperação em 'V'

O Ministério da Economia projetava queda de 4,5% para o ano de 2020. Apesar do crescimento no quarto trimestre, a economia brasileira não voltou ao nível pré-crise

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2021 às 16:44
Efeitos da pandemia do coronavírus na economia serão dramáticos
Efeitos da pandemia do coronavírus na economia serão dramáticos Crédito: Pixabay/Divulgação
BRASÍLIA - A desaceleração da economia brasileira no quarto trimestre de 2020 e a expectativa de estagnação ou retração nos três primeiros meses de 2021 coloca em dúvida a recuperação em "V" esperada pelo governo para este ano.
Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu 3,2% no quarto trimestre, em relação aos três meses imediatamente anteriores.
No terceiro trimestre, havia crescido 7,7% sobre o período imediatamente anterior. Na comparação com o quarto trimestre de 2019, o PIB caiu 4,1%.

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Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam crescimento de 2,8% na comparação trimestral e queda de 1,6% em relação ao quarto trimestre de 2019.
O Ministério da Economia projetava queda de 4,5% para o ano de 2020. Apesar do crescimento no quarto trimestre, a economia brasileira não voltou ao nível pré-crise. Ainda está 1,2% abaixo do último trimestre de 2019. O resultado também se encontra 4,4% abaixo do pico registrado no início de 2014.

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REDUÇÃO DO AUXÍLIO

Entre os fatores que reduziram o ritmo de crescimento no último trimestre do ano está o corte no valor da cota do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300. O fim do benefício e de outros estímulos no início deste ano afetaram ainda mais a recuperação da economia.

COMO É COMPOSTO O PIB?

Estudo do pesquisador Vinícius Botelho, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), divulgado em dezembro já mostrava que cerca de 7 milhões de pessoas voltaram a ficar abaixo do nível de pobreza de até R$ 5,50 por dia em outubro, em relação ao verificado em setembro, por causa da redução no valor do auxílio.
A expectativa é que o avanço da vacinação e uma retomada do auxílio ajudem a impulsionar a recuperação da economia a partir do segundo trimestre, mesmo com a perspectiva de que o Banco Central volte a subir a taxa básica de juros para segurar a inflação, e contribuam para reduzir as taxas de desemprego, que devem atingir patamar recorde no meio deste ano.

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