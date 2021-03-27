Exportações podem ajudar a economia do Espírito Santo

Nossa pauta de exportações para os Estados Unidos é mais complexa e diversificada. E isso nos traz vantagens, pois tem maior poder de impacto, com o acionamento de multiplicadores de efeitos sobre cadeias produtivas com maior dispersão territorial e agregação de valor, a exemplos do setor de rochas ornamentais, celulose e café. Diante de um verdadeiro apagão de notícias boas, soa como alento e ajuda a melhorar as expectativas.