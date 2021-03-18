Entenda por que a Selic precisou subir e como isso é bom para a economia

Selic saiu de 2% para 2,75% ao ano Crédito: Pexels

A taxa, que é o principal instrumento para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) , estava na mínima histórica de 2% ao ano há sete meses. Os preços, por outro lado, não tiveram a mesma estabilidade.

A decisão de elevar a Selic em plena crise econômica e piora da pandemia da Covid-19 não é das mais populares. Contudo, com a inflação em alta, em um ritmo de 5,2% ao ano, a expectativa é que o BC comece agora a reverter a baixa da taxa de juros para barrar o risco de descontrole de preços, sobretudo em 2022.

O economista José Márcio Soares de Barros observa que o percentual de reajuste aplicado, de 0,75 ponto percentual, foi inesperado. O mercado, até então, vinha precificando uma elevação de 0,25% a 0,5%, que faria com que a taxa passasse a, no máximo, 2,5% ao ano.

Ele compara o aumento da Selic a um remédio para controlar uma doença, neste caso, a inflação. “Não se esperava que fosse chegar a 2,75% agora. Mas era necessário? Era. Temos uma maneira de controlar a febre no paciente (país) que é justamente aplicar essa política de elevação de juros. Quando você aumenta a taxa de juros, o crédito encarece e há uma diminuição de consumo.”

Segundo o economista, a aposta do Banco Central na redução da demanda como forma de redução nos preços não é surpresa, mas sim os sinais que o Copom emitiu desde já. No próprio anúncio de aumento da taxa, os membros do Comitê avisaram: a taxa vai continuar subindo nas próximas reuniões e deve fechar o ano em 4,5%

"O mercado já pode se preparar. Não vamos ter outra taxa tão baixa quanto aqueles 2% tão cedo. Mas não acho que tenham mantido a Selic baixa até agora de forma artificial. Tivemos uma alta de commodities recentemente, que, direta ou indiretamente, afetou o preço de quase tudo. O aumento no preço dos combustíveis é só o comecinho da história" José Márcio Soares de Barros - Economista

A Selic é usada pelo Banco Central como ferramenta de controle da inflação. Em linhas gerais, quando a inflação está baixa, os juros caem para estimular o consumo. Quando está alta, os juros servem para reduzir o consumo e forçar uma queda nos preços. Tudo isso é feito com o objetivo de que a inflação fique dentro da meta estabelecida para o ano.

Na visão do economista Eduardo Araújo, esse movimento de alta nos juros - em um momento em que alguns consideravam que nem sequer deveria ter uma alta por conta do ritmo de desaceleração da atividade econômica e pelo impacto da medida no endividamento público - revela que o Copom está de fato preocupado em garantir a credibilidade da política monetária. Ou, seja, que a inflação fique dentro da meta.

"O resultado disso é que a atividade econômica, que já não apontava para um caminho de crescimento, vai continuar em desaceleração. O custo do crédito deve subir um pouco mais, mas de outro lado, a inflação estará sob controle. A política de vacinação coletiva mais agressiva é o que pode ajudar a salvar a economia desse quadro de recessão ou depressão."

Ricardo Lacerda, presidente do BR Partners Banco de Investimentos, afirmou que mesmo com a economia mais fraca, a demora na aprovação das reformas e a deterioração fiscal inviabilizam a manutenção de uma taxa real de juros negativa no Brasil.

"A mudança de comportamento do BC, com um viés mais duro, é acertada. A política monetária precisava de um choque de credibilidade para conter a desvalorização excessiva da moeda, com evidentes consequências inflacionárias".

O próprio Copom ressaltou no comunicado que informou a nova Selic que, em seu cenário básico para a inflação, permanecem fatores de risco. "Por um lado, o agravamento da pandemia pode atrasar o processo de recuperação econômica, produzindo trajetória de inflação abaixo do esperado."

Além disso, o BC informou que um prolongamento das políticas fiscais de resposta à pandemia que piore a trajetória fiscal do país, ou frustrações em relação à continuidade das reformas, podem elevar o risco fiscal.

OS PONTOS QUE O COPOM CONSIDEROU PARA ELEVAR A SELIC

No cenário externo, novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos, unidos ao avanço da implementação dos programas de imunização contra a Covid-19, devem promover uma recuperação mais robusta da atividade ao longo do ano. A presença de ociosidade, assim como a comunicação dos principais bancos centrais, sugere que os estímulos monetários terão longa duração. Contudo, questionamentos dos mercados a respeito de riscos inflacionários nessas economias têm produzido uma reprecificação nos ativos financeiros, o que pode tornar o ambiente desafiador para economias emergentes;

Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes, em particular a divulgação do PIB do quarto trimestre, continuaram indicando recuperação consistente da economia, a despeito da redução dos programas de recomposição de renda. Essas leituras, entretanto, ainda não contemplam os possíveis efeitos do recente aumento no número de casos de Covid-19. Prospectivamente, a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual, sobretudo para o primeiro e segundo trimestres deste ano;

A continuidade da recente elevação no preço de commodities internacionais em moeda local tem afetado a inflação corrente e causou elevação adicional das projeções para os próximos meses, especialmente através de seus efeitos sobre os preços dos combustíveis. Apesar da pressão inflacionária de curto prazo se revelar mais forte e persistente que o esperado, o Comitê mantém o diagnóstico de que os choques atuais são temporários, mas segue atento à sua evolução;

As diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se em níveis acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação;

As expectativas de inflação para 2021, 2022 e 2023 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 4,6%, 3,5% e 3,25%, respectivamente; e

No cenário básico, com trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus e taxa de câmbio partindo de R$5,70/US$*, e evoluindo segundo a paridade do poder de compra (PPC), as projeções de inflação do Copom situam-se em torno de 5,0% para 2021 e 3,5% para 2022. Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 4,50% a.a. neste ano e para 5,50% a.a. em 2022. Nesse cenário, as projeções para a inflação de preços administrados são de 9,5% para 2021 e 4,4% para 2022.