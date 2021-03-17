Alta da Selic: o que muda em investimentos, empréstimos e na economia

Copom elevou taxa básica de juros da economia para 2,75% ao ano Crédito: Pexels

Selic é a taxa de juros básica do Brasil, ou seja, é a usada para o pagamento da dívida pública pelo governo. Ela também é usada como ferramenta para controlar a inflação, que vem em alta no país diante da escalada do dólar e os impactos nos preços de combustíveis e alimentos.

A taxa básica também influencia as demais taxas de juros dos bancos, como as aplicadas em empréstimos, financiamentos imobiliários e cartões de crédito, além de alterar a rentabilidade de algumas aplicações financeiras como a poupança e outros investimentos mais conservadores, chamados de renda fixa.

Entenda os impactos da alta da Selic na economia:

CONSUMO

A Selic é usada pelo Banco Central como ferramenta de controle da inflação. Em linhas gerais, quando a inflação está baixa, os juros caem para estimular o consumo. Quando está alta, os juros servem para reduzir o consumo e forçar uma queda nos preços.

Com a alta da taxa, os juros de crédito, parcelamento e cheque especial ficam mais altos, o que faz com que as famílias comprem ainda menos.

Uma nova rodada do auxílio deve começar a ser paga até abril, mas atenderá um público menor e terá parcelas com valores mais baixos, de modo que não será capaz de mitigar todos os efeitos da elevação da taxa de juros.

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Setor imobiliário teve um "boom" com Selic a 2% Crédito: Pexels

Os financiamentos imobiliários são uma das linhas de crédito mais rapidamente afetadas pela alta da Selic. Apesar da pandemia, o setor teve crescimento no ano passado, motivado justamente pela queda das taxas de juros e pelo maior incentivo para a aquisição de imóveis para moradia ou investimentos.

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas de poupança atingiram R$ 123,97 bilhões no ano passado, alta de 57,5% em relação a 2019, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Acebip). Não obstante, no Espírito Santo, a construção civil foi o setor que mais gerou empregos em 2020 diante do boom de lançamentos imobiliários.

A alta dos juros torna o crédito mais caro e dificulta o acesso aos financiamentos, o que tende reduzir a demanda e desacelerar as atividades do setor imobiliário, principalmente no médio prazo, uma vez que são esperados novos reajustes da Selic.

CRÉDITO PARA EMPRESAS

O aumento dos custos de financiamento também tem impacto negativo sobre as empresas, uma vez que, com a Selic mais alta, os bancos reajustam taxas em geral e o crédito fica mais caro. A mudança tende a dificultar a vida dos empresários que, em meio à crise, muitas vezes recorrem a financiamentos para salvar seus negócios.

A Selic a 2,75% não deve representar um prejuízo tão grande, se comparada a anos anteriores, mas o cenário tende a piorar na medida em que novos reajustes forem aplicados pelo Copom ao longo do ano. As empresas, afinal, já enfrentam dificuldades em função da pandemia, que tem se agravado em todo país desde janeiro, levando ao colapso do sistema de saúde e ao aumento das restrições.

DÍVIDA PÚBLICA

Atualmente, a dívida da União já ultrapassa os R$ 5 trilhões, segundo o Tesouro Nacional , sendo que, deste total, R$ 761 bilhões foram contraídos no ano passado - o maior montante anual da série histórica, que começou em 2004. O país já deve uma soma equivalente a quase 90% de seu Produto Interno Bruto (PIB)

Como agravante, boa parte da dívida pública -- que é emitida pelo Tesouro para pagar despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e tributos - é indexada à Selic.

Assim, com a alta da taxa, é mais difícil que o governo central se financie e pouco resta para despesas não obrigatórias, como investimentos em infraestrutura, que influenciam na qualidade de vida e na atração de investimentos.

RENTABILIDADE DE INVESTIMENTOS

Poupança

A alta da Selic não significa que guardar dinheiro na poupança já vale a pena. Quando a taxa é maior ou igual a 8,5% ao ano, a poupança tem rendimento de 0,5% ao mês mais a TR (taxa referencial). Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende o equivalente a 70% da taxa.

Ou seja, o rendimento que estava em 1,4% ao ano com a Selic em 2%, passou a cerca de 1,92% ao ano com a elevação dos juros. E mesmo que a Selic chegasse, eventualmente, a 5%, o rendimento - que, nesse caso, seria de 3,5% ao ano - , ainda ficaria abaixo da inflação projetada para 2021, que é de 4,6% segundo o Boletim Focus.

Investimentos em renda fixa passam a ter rendimentos maiores Crédito: Pexels

Outras opções de renda fixa

Com o aumento da Selic, os títulos da dívida pública (Tesouro Direto), que são mais seguros, devem apresentar uma rentabilidade maior que a atual. O mesmo ocorre com os rendimentos da categoria renda fixa e pós-fixadas, que acompanham as taxas de juros.

A Gazeta, corretoras passaram a oferecer opções de Conforme mostrou, corretoras passaram a oferecer opções de títulos de renda fixa pós-fixados que pagam até 165% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) , que é um título que serve como lastro de empréstimos entre os bancos, hoje fixado em 1,9%. Quando a Selic sobe, essa taxa também tem alta e vice-versa.

A elevação da Selic nesta quarta (17) ainda não tem impacto tão grande sobre outros rendimentos, mas na medida em que novos aumentos forem implementados, os investimentos vão se tornando mais vantajosos.

É o caso, por exemplo, do CDB (Certificado de Depósito Bancário), que é um título emitido pelos bancos para captar recursos de investidores e emprestar a pessoas ou empresas, com juros mais altos.

Outro exemplo é a Letra de Câmbio, um título de renda fixa da mesma família do CDB e das LCIs/LCAs (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio). Contudo, em vez de ser um título emitido por bancos, é utilizado por financeiras para captar recursos no mercado e emprestar aos clientes e frequentemente paga mais que os CDBs.

Renda variável