CBF renova contrato de Carlo Ancelotti até 2030





Samir Xaud, presidente da CBF, também comentou a extensão do vínculo com o italiano, e destacou o alinhamento da decisão com o projeto esportivo da entidade para os próximos anos.





“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país”, declarou Samir Xaud.



