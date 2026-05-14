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CBF renova contrato de Carlo Ancelotti até 2030

Italiano soma dez partidas e cinco vitórias no comando da Seleção Brasileira

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2026 às 15:13
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
André Durão

O treinador italiano Carlo Ancelotti teve seu contrato com a Confederação Brasileira de Futebol renovado por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. Contratado em maio de 2025 para comandar a Seleção Brasileira, Ancelotti terá a Copa do Mundo de 2026 como primeiro grande desafio.

À frente da Seleção Brasileira,  Ancelotti soma 10 partidas, com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, tendo Bolívia, Japão e França como algozes. O renomado treinador, vencedor de diversos títulos comandando clubes como Real Madrid, Milan e Bayern de Munique, ressaltou os objetivos que tem como técnico do Brasil e sua experiência no país.


“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo, mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho.”, disse Ancelotti.


Samir Xaud, presidente da CBF, também comentou a extensão do vínculo com o italiano, e destacou o alinhamento da decisão com o projeto esportivo da entidade para os próximos anos.


“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país”, declarou Samir Xaud.


Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a convocação para o torneio, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, já tem data para ser divulgada. O evento para divulgação da lista final será sediado no Museu do Amanhã e ocorrerá no dia 18 de maio, às 17h.

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