CBF renova contrato de Carlo Ancelotti até 2030

O treinador italiano Carlo Ancelotti teve seu contrato com a Confederação Brasileira de Futebol renovado por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. Contratado em maio de 2025 para comandar a Seleção Brasileira, Ancelotti terá a Copa do Mundo de 2026 como primeiro grande desafio.
“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo, mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho.”, disse Ancelotti.
Samir Xaud, presidente da CBF, também comentou a extensão do vínculo com o italiano, e destacou o alinhamento da decisão com o projeto esportivo da entidade para os próximos anos.
“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país”, declarou Samir Xaud.
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a convocação para o torneio, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, já tem data para ser divulgada. O evento para divulgação da lista final será sediado no Museu do Amanhã e ocorrerá no dia 18 de maio, às 17h.