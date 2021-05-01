O Espírito Santo continua avançando no novo mundo dos cafés

Eu pessoalmente acompanho de perto esse mundo do café desde a década de 1970. Em grande medida motivado pela minha origem, mas também pela minha história vinculada à docência universitária, ao estudo, à pesquisa e a questões que dizem respeito ao desenvolvimento econômico do Estado.

E foi nessa perspectiva que em junho de 2019 participei da Feira Internacional de Cafés Especiais em Berlim, na Alemanha. Naturalmente como visitante curioso. E lá tive a grata surpresa de ver o Espírito Santo representado por alguns de seus cafés especiais e também especialistas que operam nesse seleto e ao mesmo tempo bem diversificado e cada vez mais sofisticado mercado. Assunto que merece ser abordado em mais artigos.