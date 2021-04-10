Operação de guerra contra a Covid na colheita do café no ES

Café conilon de Jaguaré, o maior produtor dessa variedade no país Crédito: Ítalo Spagnol

Maior produtor de café conilon do Brasil, Jaguaré iniciará a colheita no mês de maio com a adoção de cuidados adicionais contra a Covid-9. A colheita, em cerca de 2,3 mil propriedades rurais, mobiliza em torno de 10 mil pessoas, muitas delas de outros Estados. Produtores e trabalhadores vão ser submetidos a medidas sanitárias mais rigorosas para que não se contaminem pelo coronavírus.

Além de barreiras sanitárias fixas e móveis em locais estratégicos, propriedades rurais terão medidores de temperatura e, nos alojamentos, será obrigatório o distanciamento de um metro e meio entre as camas. Material de higienização também será disponibilizado aos trabalhadores da colheita.

Todos os alojamentos já estão passando por processo de desinfecção, com o apoio da Vigilância Sanitária do município. Outro fator que preocupa é o transporte dos trabalhadores rurais. Por isso, ônibus e vans só poderão transportar metade da sua capacidade de passageiros.

Durante a colheita será obrigatório o uso de máscara e a observância de distância mínima de um metro e meio entre os apanhadores de café. Será proibido compartilhar equipamentos e as máquinas utilizadas na colheita mecanizada serão higienizadas.

O prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra (Cidadania), afirmou que, mesmo com o agravamento da pandemia, é impossível adiar a colheita. “Essa data, na qual a maturação do café é a ideal, é definida pela natureza, mas nós vamos implementar medidas rígidas de proteção a trabalhadores e produtores”, prometeu. “O importante é que há consenso no município, depois de inúmeras reuniões com entidades do meio rural, que não podemos descuidar nesse momento crucial em que a Covid-19 avança com força”, completou.

À frente de um de comitê contra a Covid durante a colheita, o vice-prefeito Elder Sossai (Podemos) destaca as parcerias com os sindicatos rural e patronal na implementação de ações conjuntas contra a doença. “Através desses debates, publicamos uma cartilha com as medidas mais importantes para todos trabalharem com segurança. O importante é que todos sabem dos riscos e vão enfrentá-los com informações e respeito à ciência”, destacou.