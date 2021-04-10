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Leonel Ximenes

Operação de guerra contra a Covid na colheita do café no ES

Maior produtor de conilon do país, Jaguaré adotou medidas sanitárias mais rígidas para proteger os trabalhadores

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

10 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Café conilon de Jaguaré, o maior produtor dessa variedade no país
Café conilon de Jaguaré, o maior produtor dessa variedade no país Crédito: Ítalo Spagnol
Maior produtor de café conilon do Brasil, Jaguaré iniciará a colheita no mês de maio com a adoção de cuidados adicionais contra a Covid-9. A colheita, em cerca de 2,3 mil propriedades rurais, mobiliza em torno de 10 mil pessoas, muitas delas de outros Estados. Produtores e trabalhadores vão ser submetidos a medidas sanitárias mais rigorosas para que não se contaminem pelo coronavírus.
Além de barreiras sanitárias fixas e móveis em locais estratégicos, propriedades rurais terão medidores de temperatura e, nos alojamentos, será obrigatório o distanciamento de um metro e meio entre as camas. Material de higienização também será disponibilizado aos trabalhadores da colheita.
Todos os alojamentos já estão passando por processo de desinfecção, com o apoio da Vigilância Sanitária do município. Outro fator que preocupa é o transporte dos trabalhadores rurais. Por isso, ônibus e vans só poderão transportar metade da sua capacidade de passageiros.
Durante a colheita será obrigatório o uso de máscara e a observância de distância mínima de um metro e meio entre os apanhadores de café. Será proibido compartilhar equipamentos e as máquinas utilizadas na colheita mecanizada serão higienizadas.

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O prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra (Cidadania), afirmou que, mesmo com o agravamento da pandemia, é impossível adiar a colheita. “Essa data, na qual a maturação do café é a ideal, é definida pela natureza, mas nós vamos implementar medidas rígidas de proteção a trabalhadores e produtores”, prometeu. “O importante é que há consenso no município, depois de inúmeras reuniões com entidades do meio rural, que não podemos descuidar nesse momento crucial em que a Covid-19 avança com força”, completou.
À frente de um de comitê contra a Covid durante a colheita, o vice-prefeito Elder Sossai (Podemos) destaca as parcerias com os sindicatos rural e patronal na implementação de ações conjuntas contra a doença. “Através desses debates, publicamos uma cartilha com as medidas mais importantes para todos trabalharem com segurança. O importante é que todos sabem dos riscos e vão enfrentá-los com informações e respeito à ciência”, destacou.
Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Jaguaré produz em média 900 mil sacas de café anualmente, sendo o município o maior produtor de café conilon do Brasil, destacando-se pela qualidade e pelo processo de mecanização da colheita, que chega a 70%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Jaguaré Coronavírus no ES Covid-19 Café capixaba Café Conilon
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