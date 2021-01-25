Leonel Ximenes

Cafeteria no ES dá desconto a quem se vacinou contra a Covid

Segundo a empresa, basta levar o cartão de vacinação para receber o benefício na compra de pacotes de café

Públicado em 

25 jan 2021 às 13:08
Colunista

A postagem da cafeteria no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram
Tomar vacina contra a Covid-19, além de ser um ato responsável e fundamental para combater a pandemia do novo coronavírus, pode ser lucrativo também. É que uma cafeteria de Vitória está anunciando que vai dar desconto de 10%, na compra de pacotes de café, aos clientes que levarem o comprovante de vacinação contra a doença.
Reduto de jovens e descolados, a Kaffa Cafeteria, que fica em Jardim da Penha, próximo à Ufes, explica que o desconto não é cumulativo e vale até 30 de junho, mas pode ser estendido, “dependendo do andar desse rolê”, como diz a loja.
“A vacina é o único caminho para o fim da pandemia. Estamos ansiosos para a nossa vez e a volta de um mundo com abraços, beijos, troca de xícaras, um provando café do outro, trocar pratos e garfadas na mesa, conversar com a galera sem se preocupar”, diz o texto da cafeteria no Instagram.
No final da mensagem, a Kaffa vai direto ao assunto, sem formalidades: “Quando chegar a sua vez, vacine-se também. Não seja um idiota, colabore com a sociedade”. Anotado?

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Coronavírus no ES Covid-19 Café capixaba
