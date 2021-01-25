Cafeteria no ES dá desconto a quem se vacinou contra a Covid

Tomar vacina contra a Covid-19
, além de ser um ato responsável e fundamental para combater a pandemia do novo coronavírus, pode ser lucrativo também. É que uma cafeteria de Vitória está anunciando que vai dar desconto de 10%, na compra de pacotes de café, aos clientes que levarem o comprovante de vacinação contra a doença.
Reduto de jovens e descolados, a Kaffa Cafeteria, que fica em Jardim da Penha, próximo à Ufes
, explica que o desconto não é cumulativo e vale até 30 de junho, mas pode ser estendido, “dependendo do andar desse rolê”, como diz a loja.
“A vacina é o único caminho para o fim da pandemia. Estamos ansiosos para a nossa vez e a volta de um mundo com abraços, beijos, troca de xícaras, um provando café do outro, trocar pratos e garfadas na mesa, conversar com a galera sem se preocupar”, diz o texto da cafeteria no Instagram.
No final da mensagem, a Kaffa vai direto ao assunto, sem formalidades: “Quando chegar a sua vez, vacine-se também. Não seja um idiota, colabore com a sociedade”. Anotado?