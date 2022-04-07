Demografia e geografia da população para aprimorar as políticas públicas

A geografia da população pode ser entendida como a ciência que trata dos modos pelos quais o caráter geográfico dos lugares é formado por um conjunto de fenômenos de população Crédito: Fernando Madeira

A demografia é definida, no “Dictionnaire Démographique Multilingue” das Nações Unidas , como “uma ciência que tem por objeto o estudo das populações humanas tratando de sua dimensão, de sua estrutura, de sua evolução e de suas características gerais, consideradas principalmente de um ponto de vista quantitativo”.

Ampliando esse conceito, a descrição e a explicação da dinâmica da população, centro de interesse da demografia, não podem se limitar somente às variáveis demográficas. Deve-se considerar no quadro conceitual o conjunto de fatores que podem influenciar as trajetórias demográficas individuais e assim a da população.

A geografia da população é o campo que aborda a demografia a partir do prisma geográfico, estudando os desdobramentos espaciais da distribuição, estrutura e dinâmica populacional. Pierre George foi um dos precursores dos estudos de geografia da população. Ele definia a geografia da população como a expressão das relações entre o comportamento das coletividades humanas e o meio geográfico.

A geografia da população pode ser entendida como a ciência que trata dos modos pelos quais o caráter geográfico dos lugares é formado por um conjunto de fenômenos de população que varia no interior deles a partir do tempo e do espaço, na medida em que seguem suas próprias leis, agindo uns sobre os outros e relacionando-se com numerosos fatores não demográficos.

Em demografia e geografia da população são variadas as possibilidades de estudos sobre as mudanças populacionais. São vários os enfoques proporcionados pelas perspectivas das transições demográfica, da fecundidade, urbana e epidemiológica.

A demografia é o campo do conhecimento que possibilita compreender os processos e as características populacionais a partir de um cabedal de teorias, métodos, ferramentas e indicadores. Esses podem ser muito úteis para entender melhor as dinâmicas sociais e econômicas.