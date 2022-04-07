Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sociedade

Demografia e geografia da população para aprimorar as políticas públicas

Os estudos populacionais podem subsidiar a elaboração de diagnósticos, planos, políticas públicas e a avaliação de programas sociais e econômicos

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

07 abr 2022 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Movimento na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, um dia antes da quarentena contra o avanço da Covid-19
A geografia da população pode ser entendida como a ciência que trata dos modos pelos quais o caráter geográfico dos lugares é formado por um conjunto de fenômenos de população Crédito: Fernando Madeira
A demografia é definida, no “Dictionnaire Démographique Multilingue” das Nações Unidas, como “uma ciência que tem por objeto o estudo das populações humanas tratando de sua dimensão, de sua estrutura, de sua evolução e de suas características gerais, consideradas principalmente de um ponto de vista quantitativo”.
Ampliando esse conceito, a descrição e a explicação da dinâmica da população, centro de interesse da demografia, não podem se limitar somente às variáveis demográficas. Deve-se considerar no quadro conceitual o conjunto de fatores que podem influenciar as trajetórias demográficas individuais e assim a da população.
A geografia da população é o campo que aborda a demografia a partir do prisma geográfico, estudando os desdobramentos espaciais da distribuição, estrutura e dinâmica populacional. Pierre George foi um dos precursores dos estudos de geografia da população. Ele definia a geografia da população como a expressão das relações entre o comportamento das coletividades humanas e o meio geográfico.
A geografia da população pode ser entendida como a ciência que trata dos modos pelos quais o caráter geográfico dos lugares é formado por um conjunto de fenômenos de população que varia no interior deles a partir do tempo e do espaço, na medida em que seguem suas próprias leis, agindo uns sobre os outros e relacionando-se com numerosos fatores não demográficos.

Veja Também

A Polícia Federal deve ser preservada da influência de atores políticos

O PIB capixaba pocou e superou a média nacional

Em demografia e geografia da população são variadas as possibilidades de estudos sobre as mudanças populacionais. São vários os enfoques proporcionados pelas perspectivas das transições demográfica, da fecundidade, urbana e epidemiológica.
A demografia é o campo do conhecimento que possibilita compreender os processos e as características populacionais a partir de um cabedal de teorias, métodos, ferramentas e indicadores. Esses podem ser muito úteis para entender melhor as dinâmicas sociais e econômicas.
Os estudos demográficos podem constituir um elemento chave para subsidiar a elaboração de diagnósticos, planos, políticas públicas e a avaliação de programas/projetos sociais e econômicos em geral. Por conta disso, os dados populacionais do Censo são primordiais para proporcionar contextualizações nas perspectivas demográfica e da geografia da população.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

Tópicos Relacionados

Brasil espírito santo Ibge Instituto Jones dos Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados