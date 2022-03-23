O PIB capixaba pocou e superou a média nacional

O crescimento mais forte do PIB capixaba pode ser explicado pela gestão equilibrada da pandemia, atrativo ambiente de negócios e ampliação do investimento público Crédito: Beatriz Seixas/Fernando Madeira/ Tadeu Bianconi-Agência Vale

O crescimento mais forte do PIB capixaba pode ser explicado pela gestão equilibrada da pandemia, avanço da vacinação que destacou positivamente o Estado no cenário nacional, atrativo ambiente de negócios e ampliação do investimento público.

O PIB capixaba superou o desempenho nacional em todas as bases de comparação temporal. Além das taxas de crescimento salientadas acima, a economia capixaba cresceu 3,5% na comparação interanual do 4º trimestre de 2021. Nessa mesma referência comparativa, a economia brasileira avançou 1,6%. O PIB capixaba apresentou crescimento de 0,6% e a economia do país computou aumento de 0,5% na comparação do 4º trimestre de 2021 frente ao trimestre imediatamente anterior.

Retornando à análise sobre o avanço anual de 6,7% da economia do Estado, cabe destacar a contribuição da expansão do comércio varejista ampliado (+13,6%), segmento de serviços (+10,0%) e indústria geral (+4,9%). Nessa conjuntura, o Espírito Santo evidenciou um saldo histórico de 52.621 postos de trabalho no mercado de emprego formal em 2021, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Tal saldo foi composto por mais de 22 mil postos de trabalho do segmento de serviços, cerca de 15 mil do comércio, aproximadamente 9 mil da indústria, cerca de 5 mil da construção civil e 1.052 postos de trabalho da agropecuária. Todos os grandes grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos de emprego no ES.

No início de 2021 havia previsto que a economia capixaba apresentava condicionantes para alcançar um desempenho superior ao brasileiro no final daquele ano. Como se percebe nos dados aqui analisados, essas previsões se concretizaram.

Considerando a retomada do crescimento da economia capixaba, que conta com as finanças públicas equilibradas há mais de dez anos, sinergia entre a gestão pública e setores empresariais, ambiente atrativo para empreendimentos, ampliação do investimento público estadual e a implementação de políticas públicas socioeconômicas de geração de emprego e renda, é possível prever que em 2022 a economia capixaba novamente cresça acima da média nacional.