Fotografias aéreas registram ato pela morte da modelo Luísa Lopes Crédito: Diogo Buloto

No ofício, o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, salienta que a utilização do dispositivo "é usual em locais de muita movimentação de pedestres, em que se perceba a necessidade de diminuição da velocidade veicular com o intuito de promover uma travessia mais segura e, assim, atenuar o número de acidentes".

Confira o ofício na íntegra:

Arquivos & Anexos OAB-ES solicita instalação de radares na orla de Camburi A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, e, diante dos últimos acontecimentos envolvendo uma vítima fatal, na última sexta-feira (15) na orla da Praia de Camburi, requerer, que seja avaliada a implementação de radares de redução de velocidade e de avanço de sinal vermelho na extensão do trecho mencionado. Tamanho do arquivo: 430kb Baixar

Your browser does not support the audio element. Após acidente com morte, OAB pede radares na orla de Camburi

O QUE DIZ A PREFEITURA

Questionado em uma entrevista no Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a respeito da solicitação da OAB-ES, o secretário de Transportes de Vitória, Alex Mariano, disse que a prefeitura está estudando o caso. Destacou ainda que os primeiros estudos abrangem a fiscalização de avanço do sinal vermelho, devido a uma nova regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

"Esse estudo que nós vamos fazer em relação ao avanço do semáforo é o primeiro passo. Vamos continuar verificando questões técnicas para ver se nós damos o segundo passo, que é o controle de radar, também para não dar reflexo na questão de congestionamento. No pico, nós verificamos a diminuição de velocidade, mas a questão é no fora pico. O estudo é contínuo. Essa parte do avanço de semáforo, a regulamentação é nova, então nós estamos verificando quais os pontos que vamos colocar e as câmeras que nós vamos adquirir para o avanço de semáforo", explicou.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura enviou uma nota. Veja na íntegra:

Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que a sinalização da via segue todas as normas estabelecidas no CTB. Informa, ainda, que o ofício encaminhado pela OAB chegou à PMV nesta segunda-feira (18) e passará por uma avaliação técnica da Setran.

Ressalta que a via está bem sinalizada e tem velocidade regulamentada de 60km.

Levantamento do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo aponta que o número de acidentes na Avenida Dante Micheline também está em queda. Em 2019, foram 314 acidentes registrados e uma vítima fatal, em 2020, 276 e sem vítima fatal, e em 2021, 176 acidentes, também sem vítima fatal.

A Setran reforça que milhares de pessoas receberam orientações e material de divulgação das equipes de Educação para o Trânsito em escolas, feiras livres, centros comunitários, eventos internos e externos, cruzamentos, palestras, entre outros.

Também foram utilizados teatros, representações artísticas e apresentações lúdicas com personagens que fazem alusão aos perigos e às diversas situações do dia a dia no trânsito.