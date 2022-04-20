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Av. Dante Michelini

Após acidente com morte, OAB pede radares na orla de Camburi

Solicitação foi feita após atropelamento que resultou na morte da modelo Luísa Lopes, de 24 anos, na última sexta-feira (15)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 abr 2022 às 07:20

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 07:20

camburi
Fotografias aéreas registram ato pela morte da modelo Luísa Lopes Crédito: Diogo Buloto
Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) solicitou nesta segunda-feira (18) que sejam instalados radares de redução de velocidade e de avanço de sinal vermelho na orla da Praia de Camburi. O ofício foi encaminhado ao prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos)
Segundo a OAB-ES, o pedido é decorrente do último acidente ocorrido na Avenida Dante Michelini, na sexta-feira (15), em que a modelo Luísa Lopes, de 24 anos, foi atropelada e morreu.
No ofício, o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, salienta que a utilização do dispositivo "é usual em locais de muita movimentação de pedestres, em que se perceba a necessidade de diminuição da velocidade veicular com o intuito de promover uma travessia mais segura e, assim, atenuar o número de acidentes". 
Confira o ofício na íntegra:

Arquivos & Anexos

OAB-ES solicita instalação de radares na orla de Camburi

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, e, diante dos últimos acontecimentos envolvendo uma vítima fatal, na última sexta-feira (15) na orla da Praia de Camburi, requerer, que seja avaliada a implementação de radares de redução de velocidade e de avanço de sinal vermelho na extensão do trecho mencionado.
Tamanho do arquivo: 430kb
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Após acidente com morte, OAB pede radares na orla de Camburi

O QUE DIZ A PREFEITURA

Questionado em uma entrevista no Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a respeito da solicitação da OAB-ES, o secretário de Transportes de Vitória, Alex Mariano, disse que a prefeitura está estudando o caso. Destacou ainda que os primeiros estudos abrangem a fiscalização de avanço do sinal vermelho, devido a uma nova regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). 
"Esse estudo que nós vamos fazer em relação ao avanço do semáforo é o primeiro passo. Vamos continuar verificando questões técnicas para ver se nós damos o segundo passo, que é o controle de radar, também para não dar reflexo na questão de congestionamento. No pico, nós verificamos a diminuição de velocidade, mas a questão é no fora pico. O estudo é contínuo. Essa parte do avanço de semáforo, a regulamentação é nova, então nós estamos verificando quais os pontos que vamos colocar e as câmeras que nós vamos adquirir para o avanço de semáforo", explicou. 
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura enviou uma nota. Veja na íntegra:
Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que a sinalização da via segue todas as normas estabelecidas no CTB. Informa, ainda, que o ofício encaminhado pela OAB chegou à PMV nesta segunda-feira (18) e passará por uma avaliação técnica da Setran.
Ressalta que a via está bem sinalizada e tem velocidade regulamentada de 60km.
Levantamento do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo aponta que o número de acidentes na Avenida Dante Micheline também está em queda. Em 2019, foram 314 acidentes registrados e uma vítima fatal, em 2020, 276 e sem vítima fatal, e em 2021, 176 acidentes, também sem vítima fatal.
A Setran reforça que milhares de pessoas receberam orientações e material de divulgação das equipes de Educação para o Trânsito em escolas, feiras livres, centros comunitários, eventos internos e externos, cruzamentos, palestras, entre outros.
Também foram utilizados teatros, representações artísticas e apresentações lúdicas com personagens que fazem alusão aos perigos e às diversas situações do dia a dia no trânsito.
A Setran apela aos motoristas que obedeçam a sinalização de trânsito para evitar acidentes.

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