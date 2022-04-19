Em três meses, ES registra 15 mortes de ciclistas no trânsito

A violência do trânsito em ruas e avenidas do Estado deixa todos anos centenas de mortos e famílias desesperadas. Num recorte dessa tragédia diária, ciclistas são vítimas frequentes. Em apenas três meses de 2022, já são 15 mortos no Espírito Santo

O número é equivalente à metade do que foi contabilizado ao longo de todo o ano de 2020 e representa 10% dos acidentes envolvendo bicicletas. E nesses indicadores ainda não aparece o caso da modelo Luísa Lopes , 24 anos, agora em abril, e que vem despertando muita comoção após ser atropelada e morta na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Luísa Lopes, de 24 anos, atropelada na última sexta-feira (15), na avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Caíque Verli / TV Gazeta

Em 2020, o primeiro trimestre registrou quatro casos e, durante o ano todo, 31 mortes de ciclistas. No ano passado, a violência aumentou e 2021 terminou com o registro de 58 óbitos.

Ciclista morreu em acidente na BR 101 no início de 2022 após colisão com caminhão Crédito: Reprodução/ Espírito Santo Notícias

Os acidentes nem sempre resultam em morte, mas podem ser graves e exigir internação. O Samu, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , já atendeu mais de 600 ocorrências neste ano com ciclistas e, nos dois primeiros meses, 29 precisaram ser hospitalizados.

Diretora técnica do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) , Édina de Almeida Poleto afirma que todos têm um papel no trânsito, seja como motorista, ciclista, pedestre, seja na condução de qualquer outro veículo. E para exercer bem essa função é preciso estar atento à legislação, naturalmente, mas também ter um olhar cuidadoso para o outro.

Ela observa que os ciclistas estão entre os mais vulneráveis nesse cenário porque o corpo está exposto e qualquer acidente pode ter consequências sérias, deixar a vida em risco.

"No trânsito do dia a dia, falta sensibilidade. Independentemente do papel que se esteja cumprindo, é preciso levar em consideração que ao lado está a vida de um pai, uma mãe, um irmão, um amigo; é alguém que amamos que está circulando no trânsito", ressalta.

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Édina também chama atenção para o fato de que, quando há ocorrências como a de Luísa Lopes, discute-se muito os acidentes e mortes registrados, mas as pessoas nem sempre se preocupam em como fazer para evitar novas ocorrências. "Quantas vidas podemos salvar se de fato cumprirmos o que a legislação prevê? Infelizmente, muitos só param para refletir quando há um óbito, um acidente com sequela grave", aponta.

A diretora do Detran cita como exemplo uma mudança recente na legislação de trânsito referente aos ciclistas. Os motoristas quando se aproximam de uma pessoa de bicicleta, além de manter a distância mínima de 1,5 metro, agora precisam reduzir ainda mais a velocidade - menor do que está estabelecido para a via em que está transitando - mas essa norma nem sempre é colocada em prática.

Da parte dos ciclistas, Édina lembra que também há regras a serem cumpridas, como trafegar no sentido da pista, caso não tenha ciclovias e ciclofaixas na via em que está circulando, ter equipamento sonoro e usar sinalização noturna refletiva. Capacete, colete, luzes adicionais não são obrigatórios, mas recomendados para aumentar a segurança.

Para a diretora do Detran, casos como o da Luísa são trágicos, mas devem servir para levar à reflexão e mudança de comportamento de todos que estão no trânsito, de respeito às regras e ao próximo.

"E o ciclista, neste caso em particular, não deve ser visto como um obstáculo, é mais um ator no trânsito e tem direitos como qualquer outra pessoa", conclui.

CICLOVIAS

A melhor infraestrutura das vias é um componente que garante mais segurança no trânsito. Para os ciclistas, nem sempre há espaço adequado para circulação. Na Grande Vitória, a responsabilidade por ciclovias e ciclofaixas é dos municípios.

Em Vitória, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) informa, em nota, que realiza ações de conscientização junto a ciclistas, pedestres e motoristas para trânsito e convivência seguros nas vias públicas.

Quanto à infraestrutura atual, a Setran aponta que a malha cicloviária de Vitória é composta por 70,71 quilômetros de extensão e conta com ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, além das calçadas compartilhadas, e novas maneiras de conexão entre esses espaços estão em estudo.

"O Plano Vitória inclui a construção de novas ciclovias e melhorias das existentes, que formarão um anel cicloviário na Capital, ação que permitirá o deslocamento de bicicletas de qualquer ponto da cidade", diz um trecho da nota.

A Setran afirma ainda que só de novas ciclovias, serão cerca de 15 quilômetros. Entre as intervenções, estão a complementação e melhorias da ciclovia no trecho que se estende do Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), próximo ao marco zero da BR 262, no bairro Mário Cypreste, até a Praça dos Namorados, na Praia do Canto, região que abriga parques e quadras de esportes ao ar livre, com quase nove quilômetros. A intervenção cruzará importantes avenidas, entre elas Nossa Senhora dos Navegantes, Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e Getúlio Vargas, corredores viários de alto fluxo de veículos.

"Outras importantes avenidas da cidade serão contempladas com a implantação de ciclovias, entre elas Marechal Campos e Rio Branco, na região continental da cidade. A Orla Noroeste também receberá ciclovia", finaliza a nota.

Em Cariacica , a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) informa, também em nota, que, atualmente a malha cicloviária de Cariacica é de 21 km, localizados ao longo das Rodovias José Sette, Leste-Oeste, BR 101, BR (faixa compartilhada com pedestres), avenida Alice Coutinho e avenida Vale do Rio Doce (Orla de Cariacica). O órgão não revela, entretanto, o plano de expansão.

Em Vila Velha , há 58,8 km de ciclovia. Com as novas obras de urbanização, segundo informa a prefeitura em nota, o município vai passar a ter 62,1 km, ainda este ano. A cidade está em obras para construção de novas ciclovias em Cidade da Barra e São Conrado. Também foram iniciadas a construção de ciclovias na avenida Gaivotas no bairro Pontal das Garças e avenidas Sempre Viva e União, no bairro Darly Santos.

Ainda conforme dados da prefeitura, a Secretaria de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes está preparando o processo de contratação de empresa para elaborar o projeto executivo de expansão da ciclovia na orla da cidade, ligando a Praia de Itaparica à Nova Ponta da Fruta, em um total de 19 novos quilômetros. O município possui 8 km de ciclovia entre as praias da Costa e Itaparica. Com o novo projeto, Vila Velha alcançará 27 km de ciclovia na orla – A maior ciclovia do Espírito Santo.