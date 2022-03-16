Motorista com CNH cassada atropela e mata ciclista em Vitória

Um ciclista de 41 anos foi atropelado e morreu na Avenida Américo Buaiz, no bairro Enseada do Suá, em Vitória, na altura da Curva da Jurema, na noite desta terça-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro estava com a CNH cassada desde 2018. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional da Capital.
Conforme a polícia, o ciclista, identificado pela reportagem da TV Gazeta como Anderson Silva de Oliveira, foi atropelado ao atravessar a pista da avenida. O condutor do carro, que não teve o nome divulgado, relatou que o sinal estava aberto para ele e que Anderson teria atravessado a pista de repente.
O motorista alegou também que não teve como impedir o acidente. Segundo a PM, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.
OUVIDO E LIBERADO
Apesar de estar com a CNH cassada desde 2018, de acordo com a Polícia Militar, além de recusar o teste de bafômetro, o motorista foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
A Polícia Civil também informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde foi feito o exame cadavérico.
