Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recusou bafômetro

Motorista com CNH cassada atropela e mata ciclista em Vitória

Segundo a Polícia Militar, o condutor estava com a habilitação cassada desde 2018 e se recusou a fazer o teste do bafômetro; ele alegou que o sinal estava aberto para ele. Motorista foi ouvido e liberado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 mar 2022 às 10:59

Publicado em 16 de Março de 2022 às 10:59

Ciclista de 41 anos foi atropelado e morreu ao tentar atravessar a Avenida Beira Mar nesta terça (15)
Ciclista de 41 anos foi atropelado e morreu ao tentar atravessar a Avenida Beira Mar nesta terça (15) Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta
Um ciclista de 41 anos foi atropelado e morreu na Avenida Américo Buaiz, no bairro Enseada do Suá, em Vitória, na altura da Curva da Jurema, na noite desta terça-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro estava com a CNH cassada desde 2018. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional da Capital.
Conforme a polícia, o ciclista, identificado pela reportagem da TV Gazeta como Anderson Silva de Oliveira, foi atropelado ao atravessar a pista da avenida. O condutor do carro, que não teve o nome divulgado, relatou que o sinal estava aberto para ele e que Anderson teria atravessado a pista de repente.
O motorista alegou também que não teve como impedir o acidente. Segundo a PM, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.

OUVIDO E LIBERADO

Apesar de estar com a CNH cassada desde 2018, de acordo com a Polícia Militar, além de recusar o teste de bafômetro, o motorista foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
A Polícia Civil também informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde foi feito o exame cadavérico. 
Motorista com CNH cassada atropela e mata ciclista em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Grande Vitória Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?
Imagem de destaque
As ligações da família Bolsonaro com Viktor Orbán, que perdeu eleição na Hungria após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados