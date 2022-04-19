Polícia acionada

Mulher é encontrada morta em rio de Iúna, no Sul do ES

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (19). Segundo a Polícia Civil, a causa da morte será identificada somente após exames

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 19:19

Lara Mireny

O corpo de uma mulher foi encontrado em um rio no município de Iúna, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada por populares para atender a ocorrência na manhã desta terça-feira (19).
A PM informou que uma equipe esteve no local e constatou o fato. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também atuaram na ocorrência.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver, e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para realização do exame cadavérico.
A corporação explicou que a causa da morte será identificada somente após os exames, e disse que "não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos”, finalizou, por nota.

