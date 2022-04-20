Ferido na cabeça e aparentemente atordoado, um homem espalhou sangue nas paredes do Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica . A cena assustou mães, pais e crianças que estavam no local aguardando atendimento na ala pediátrica durante a noite dessa terça-feira (19).

Conforme apurado pela repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, ele vive em situação de rua e teria se envolvido em uma briga na região. No vídeo acima, dá para ver o comportamento dele, alguns guardas municipais tentando ajudá-lo e a correria dos pacientes tentando fugir de uma aproximação.

Your browser does not support the audio element. Homem espalha sangue e gera confusão no PA de Alto Lage

Auxiliar de serviços gerais Edivânia Fagundes presenciou toda a confusão com a filha pequena no colo. "Vimos aquela correria, as crianças correndo e chorando... Quando olhamos para trás, um cara todo ensanguentado começou a passar sangue nas paredes e até em uma mulher", relatou.

Segundo o relato de quem estava no local, apesar de machucado, o homem teria ido embora sem ser socorrido. Assustados com o episódio, os próprios profissionais do PA teriam parado de prestar atendimento – o que revoltou ainda mais as pessoas que já aguardavam por uma consulta há horas.

"Cadê médico? Não tem. Estou aqui desde as 15h. Minha filha está com dor e ninguém fala nada" Adesilva Dias de Oliveira - Cozinheira

Apesar de o tumulto ter comprometido o serviço, a espera para receber o atendimento estava grande antes mesmo de tudo acontecer. A dona de casa Beatriz Assis já aguardava por quase oito horas. "A gente pergunta se tem médico, previsão, e eles não dão uma resposta. Está muito lento", reclamou.

Ainda de acordo com a apuração da TV Gazeta, algumas mães passaram a noite no PA de Alto Lage na esperança dos filhos serem atendidos na manhã desta quarta-feira (20). É é o caso, por exemplo, da autônoma Fabiana dos Santos. "Estou aqui desde as 22h30", revelou.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde admitiu que o atendimento chegou a ser interrompido na noite dessa terça-feira (19) por causa da confusão envolvendo o homem. No entanto, afirmou que a paralisação durou apenas alguns minutos e que o serviço foi normalizado logo depois.

Prefeitura de Cariacica também informou que até as 18h30 tinham sido realizados 315 atendimentos pediátricos e 410 consultas com clínicos gerais na unidade. Nessa terça-feira (19), segundo a administração, o quadro de profissionais era composto por cinco pediatras e sete clínicos.